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Меган Маркл и принц Гарри показали милое видео с сыном Арчи на пустынном пляже

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 15:32
Меган Маркл и принц Гарри показали милое видео с сыном Арчи на пустынном пляже Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Меган Маркл и принц Гарри, которые ранее раскрыли пол их будущего второго ребенка, показали видео с первенцем на пляже во время прогулки - эти милые семейные кадры прежде не публиковались.

Ролик супруги представили в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри на телеканале CBS.

На видеозаписи видно, как Меган с Гарри и сыном Арчи отдыхают на побережье. Семья выбралась на пляж вместе со своими собаками по кличке Гай и Пула.

Маркл выбрала для прогулки черные худи и леггинсы, белые кроссовки и бейсболку. Она нежно обнимает ребенка, который берет у мамы селфи-палку и бежит с ней к папе, выступающем в роли оператора. Малыш, которому в мае исполнится уже 2 годика, не останавливается перед герцогом, а пробегает прямо между ног.

За кадром звучит голос Гарри, который рассказывает о поездках на велосипеде с сыном.

Видео: Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи во время прогулки на пляже

Во время интервью супруги также поделились милой историей о том, что Арчи постоянно призывает их перед выходом из дома вести машину осторожно.

Также Меган и Гарри рассказали и показали Уинфри курятник на территории своего особняка, в котором живут птицы, за которыми очень любит наблюдать сын. Курятник они назвали "Гостиница Арчи для цыплят".

Меган Маркл и принц Гарри показали милое видео с сыном Арчи на пустынном пляже

Меган Маркл и принц Гарри показали свой курятник (фото: скриншот с видео)

Ранее сообщалось, что в интервью Меган Маркл созналась в желании совершить суицид, так как жизнь во дворце была для нее очень тяжелой.

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Новости Украины Стиль жизни Меган Маркл принц Гарри принц Арчи
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