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Меган Маркл і принц Гаррі показали миле відео з сином Арчі на пустельному пляжі

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 15:32
Меган Маркл і принц Гаррі показали миле відео з сином Арчі на пустельному пляжі Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Меган Маркл і принц Гаррі, які раніше розкрили стать їх майбутньої другої дитини, показали відео з первістком на пляжі під час прогулянки - ці милі сімейні кадри перед цим не публікувалися.

Ролик подружжя представили у великому інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі на телеканалі CBS.

На відеозаписі видно, як Меган з Гаррі і сином Арчі відпочивають на узбережжі. Сім'я вибралася на пляж разом зі своїми собаками по кличці Гай і Пула.

Маркл вибрала для прогулянки чорні худі та штани, білі кросівки і бейсболку. Вона ніжно обіймає дитину, яка бере у мами селфі-палицю і біжить з нею до тата, що виступав у ролі оператора. Малюк, якому в травні виповниться 2 рочки, не зупиняється перед герцогом, а пробігає прямо між ногами далі.

За кадром звучить голос Гаррі, який розповідає про поїздки на велосипеді з сином.

Відео: Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі під час прогулянки на пляжі

Під час інтерв'ю подружжя також поділилося милою історією про те, що Арчі постійно закликає їх перед виходом з дому вести машину обережно.

Також Меган і Гаррі розповіли та показали Вінфрі курник на території свого маєтку, в якому живуть птахи, за якими дуже любить спостерігати син. Курник вони назвали "Готель Арчі для курчат".

Меган Маркл і принц Гаррі показали миле відео з сином Арчі на пустельному пляжі

Меган Маркл і принц Гаррі показали свій курник (фото: скріншот з відео)

Раніше повідомлялося, що в інтерв'ю Меган Маркл зізналася у бажанні скоїти суїцид, оскільки життя в палаці було для неї дуже важким.

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