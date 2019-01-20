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"Мрії збуваються": Леся Нікітюк полетіла на Мальдіви (фантастичні фото)

Lite » Стиль життя 20.01.2019 - 22:13
"Мрії збуваються": Леся Нікітюк полетіла на Мальдіви (фантастичні фото)
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com lesia_nikituk)

Телеведуча полетіла відпочивати

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показала, як займається спортом, полетіла відпочивати на Мальдіви. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, також написавши, що мрії збуваються.

"Привіт, Мальдіви! Тут моїх гарних ніг ще не було", - підписала фото на тлі океану Никитюк.

Судячи з геолокації, спочатку Никитюк прилетіла в Мале, а потім вже зачекінилася в шикарному готелі Carpe Diem Beach Resort & Spa. Пізніше в Instagram-stories телезірка розповіла, що це самий новий готель на Мальдівах. Йому лише місяць, а Леся відчуває тут себе першовідкривачем.

&quot;Мрії збуваються&quot;: Леся Нікітюк полетіла на Мальдіви (фантастичні фото)

Фото: Леся Нікітюк в Мале (instagram.com/lesia_nikitu)

"Це рай! Мрії збуваються. Вірте", - підписала знімок ведуча.

&quot;Мрії збуваються&quot;: Леся Нікітюк полетіла на Мальдіви (фантастичні фото)

Фото: Леся на тлі заходу і океану (instagram.com/lesia_nikitu)

&quot;Мрії збуваються&quot;: Леся Нікітюк полетіла на Мальдіви (фантастичні фото)

&quot;Мрії збуваються&quot;: Леся Нікітюк полетіла на Мальдіви (фантастичні фото)

Фото: Леся в готелі (instagram.com/lesia_nikitu)

Користувачі соцмережі відреагували на фото бурхливими коментарями.

"Леся, не будь такої відвертої і відкритої! Це чревате наслідками! Нехай існує загадка! Чому люди менше знають, тим краще спиш ти!" - написала valentina_yakovlieva.

"Неймовірна", - зазначила bochko.07

"Розумниця", - написала bochko.07

"Дуже класна!!!!!!" - відреагував al.eksei1061.

"Леся, ви прекрасні, спасибі вам за все що ви зробили", - прокоментував andreynightwish.

&quot;Мрії збуваються&quot;: Леся Нікітюк полетіла на Мальдіви (фантастичні фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

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