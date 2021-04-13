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Май 2021 одарит эти знаки Зодиака счастьем и деньгами: избранных лишь четверо!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на май 2021 расскажет про знаки Зодиака, которым повезет больше всех в последний месяц весны. Астрологи говорят, что перед некоторыми из нас откроются многие двери, а успех придет откуда не ждали. Кого накроет удачей в мае - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет Joy-Pup.

Близнецы

Перед вами в мае откроются широкие профессиональные возможности. Месяц будет успешным, как для поиска новой работы, так и для сферы деятельности вообще, если вы об этом задумываетесь. При этом вас будет преследовать повышенная нервозность и раздражительность и придется справляться со внутренним напряжением.

Рак

В мае Раки будут пожинать плоды всех приложенных ранее усилий. Вам будет сопутствовать удача и везение во многих делах. Но помните - чрезмерный оптимизм и эйфория могут только навредить. Вы избавитесь от ряда проблем со здоровьем и на работе. Кроме того, в мае улучшатся отношения с братьями и сестрами.

Весы

Для Весов май начнется очень энергично, и везение вас будет ждать и в работе и в любви. В отношениях все сложится удачно, по крайней мере до середины месяца, потом могут возникать конфликты и недопонимания. В период с 4 по 19 мая у вас будет большие карьерные возможности. Кроме того в мае вам будет сопутствовать финансовая удача - может появиться дополнительный источник дохода.

Козерог

В мае астрологи советуют Козерогу сосредоточиться на работе - это оптимальный момент, чтобы побороться за кресло руководителя. Однако эксперты подчеркивают, что эта борьба не должна включать интриги и заговор в коллективе. Также хорошее время, чтобы подумать о собственном деле.

Ранее мы писали, что Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые этой весной просто обречены на успех.

А вот известный астролог рассказала, каким знакам Зодиака в апреле грозит опасность.

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