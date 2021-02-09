ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мати Домініки Ющенко виправдалася за провал дочки на Голосі країни 2021

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 12:18
Мати Домініки Ющенко виправдалася за провал дочки на Голосі країни 2021 Домініка Ющенка на шоу Голос країни (фото: прес-служба 1+1)
Автор: Світлана Мащенко

На шоу "Голос країни" 2021 прийшла jнучка екс-президента Віктора Ющенка, яка дещо розчарувала своїм виступом. Дівчина заспівала відомий хіт групи KAZKA під назвою "Плакала", але тренерські крісла до неї не повернулися. Пізніше мама 20-річної Домініки висловилася в соцмережах про спів дочки.

Про це Віталіна Ющенко написала на своїй сторінці в Instagram.

Дочка Ющенка каже, що Домініка здійснила свою мрію - потрапила на "Голос", але, на жаль, перехвилювалася. В результаті вона не пройшла далі етапу сліпих прослуховувань.

"Ну що ж, мрія доньки здійснилася, вона потрапила на відбір шоу "Голос країни", про який мріяла довгих сім років. Розгубилася, та і хвилювання дало про себе знати", - пише дочка Віктора Ющенка.

Вона зазначила, що все приходить з досвідом, і це - лише перша сходинка до успіху, а далі - буде краще.

"Перший раз на великій сцені і перед такою важливою аудиторією зіграв свою злий жарт", - додала Віталіна.

Віталіна Ющенко виправдалася за невдачу дочки (instagram.com/vitalinayushchenko)

Зазначимо, що під час виступу Домініки Дмитро Монатік сказав, що вона сильно хвилювалася, і це відбилося на співі.

Відзначимо, що третій випуск "Голосу країни" був досить зоряним. На сліпі прослуховування прийшла навіть суперниця Дмитра Монатіка по Х-Фактору Марія Рак.

Також ми писали, що Міла Нітіч повернулася на шоу "Голос країни" і справила фурор своїми вокальними здібностями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Голос країни
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві оголосили перший рівень небезпеки: такого давно не бачили
У Києві оголосили перший рівень небезпеки: такого давно не бачили