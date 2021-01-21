Маша Ефросинина "издевается" над звездами: уже пострадали Полякова, Каменских и Монатик

Маша Ефросинина (коллаж: РБК-Украина)

Телеведущая Маша Ефросинина похоже освоила новый жанр "троллинга". 41-летняя звезда подшучивает над украинскими селебретис, которые отправились отдыхать в теплые края, в то время, как в Украине мороз и снег.

Маша записывает пародии на видео и фото, которые звезды выкладывают в своих соцсетях. Досталось уже Оле Поляковой, Насте Каменских и Диме Монатику, которые по стечению обстоятельств все отдыхают на Мальдивах. Пародии Маша выкладывает в Instagram.

Последней "жертвой" Маши стала Оля Полякова, которая игриво позировала в купальнике. Ефросинина же надела верх от купальника на пуховик и тоже построила глазки на камеру.

"Лелик, хоть зависть не мое, но ты уже возвращайся - снег тает..." - обратилась Маша к "королеве ночи".

Маша Ефросинина троллит Олю Полякову (видео: instagram.com/mashaefrosinina)

А днем ранее телеведущая повторила стойку на голове, которую показал Дима Монатик с пляжа. Только Маша песку предпочла снег.

Маша Ефросинина повторила стойку Димы Монатика (видео: instagram.com/mashaefrosinina)

А в пик лютых морозов Маша записала пародию на отдыхающую Настю Каменских. На видео она "поплавала" на снегу в пустом бассейне и подала чай с бубликами вместо предложенных Каменских экзотических фруктов.

Маша Ефросинина троллит Настю Каменских (видео: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина недавно переболела коронавирусом. Заразилась она как раз в канун Нового года. В СМИ появилась информация, что она тяжело переносит болезнь, но ведущая это опровергла. Правда призналась, что после коронавируса ей тяжело восстанавливаться эмоционально.

Похоже, теперь к звезде вернулся здоровый дух и чувство юмора, раз она запустила серию видео, в которых троллит отдыхающих в теплых краях украинских селебретис.