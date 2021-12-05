UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Марс и Юпитер перешли в особенное положение: кому это время принесет удачу, а кому - проблемы

Автор: Светлана Мащенко

Астролог предупредила о квадратуре Марса и Юпитера, событии, которое началось 1 декабря и будет длиться до 22-го числа. В это время не следует идти на необдуманные риски, как в бизнесе, финансах, так и в личных отношениях, так как это может привести к потерям, убыткам и разочарованиям.

Что ждать от этого события, рассказала Lite знаменитый астролог Арина Артуровна.

"Неудержимые желания, происхождение которых не поддается здравому смыслу. Лучше не брать на себя непосильную ношу, а также то, с чем вы не сможете справиться. Риск здесь неоправдан, так как потери могут быть необратимыми", - говорит астролог.

Что нас ждет в деловой сфере?

По словам астролога, здесь опасны ничем не оправданные амбиции, большой уровень самомнения, необоснованного честолюбия. Все это может провоцировать неправильный ход мыслей и действий.

В итоге вероятны большие финансовые потери, разрыв выгодных контрактов, невосполнимые убытки. Также весьма велик риск краж и ограблений. Стоит также опасаться мошеннических действий, спекуляций.

Эксперт утверждает, что все это коснется политической ситуации как в Украине, так и за пределами страны.

Со здоровьем могут быть проблемы

В это время возможны проявления внешней напряженности, раздраженности, неуравновешенности.

"Организм будет демонстрировать изменения, источник которых - психосоматика. Есть также большая вероятность обострения хронических болезней. Особенно актуальными будут проблемы с печенью и желудочно-кишечным трактом", - говорит Арина Артуровна.

Что будет с личной сферой?

Большое влияние Марса будет наблюдаться в действиях, связанных с юридической стороной семейной и бытовой жизни. Чаще всего это касается разводов, подачи исков на раздел имущества и прочее.

"Есть большой риск непредвиденных трат из семейного бюджета. Особенно во время ретроградной Венеры - после 19 декабря", - резюмировала эксперт.

Ранее астролог также дала общую характеристику декабря 2021, рассказав про самые важные события, которые могут повлиять на жизнь каждого из нас.

Читайте LITE в Google News
астрологГороскоп