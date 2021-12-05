Марс и Юпитер перешли в особенное положение: кому это время принесет удачу, а кому - проблемы

"Неудержимые желания, происхождение которых не поддается здравому смыслу. Лучше не брать на себя непосильную ношу, а также то, с чем вы не сможете справиться. Риск здесь неоправдан, так как потери могут быть необратимыми", - говорит астролог.

Что нас ждет в деловой сфере?

По словам астролога, здесь опасны ничем не оправданные амбиции, большой уровень самомнения, необоснованного честолюбия. Все это может провоцировать неправильный ход мыслей и действий.

В итоге вероятны большие финансовые потери, разрыв выгодных контрактов, невосполнимые убытки. Также весьма велик риск краж и ограблений. Стоит также опасаться мошеннических действий, спекуляций.

Эксперт утверждает, что все это коснется политической ситуации как в Украине, так и за пределами страны.

Со здоровьем могут быть проблемы

В это время возможны проявления внешней напряженности, раздраженности, неуравновешенности.

"Организм будет демонстрировать изменения, источник которых - психосоматика. Есть также большая вероятность обострения хронических болезней. Особенно актуальными будут проблемы с печенью и желудочно-кишечным трактом", - говорит Арина Артуровна.

Что будет с личной сферой?

Большое влияние Марса будет наблюдаться в действиях, связанных с юридической стороной семейной и бытовой жизни. Чаще всего это касается разводов, подачи исков на раздел имущества и прочее.

"Есть большой риск непредвиденных трат из семейного бюджета. Особенно во время ретроградной Венеры - после 19 декабря", - резюмировала эксперт.