Малыш, ты меня волнуешь: что мы знаем о будущем ребенке Меган Маркл и принца Гарри

Рождение первенца принца Гарри и Меган Маркл – событие, которое без преувеличения ожидает весь мир. В период с октября, когда стало известно о беременности бывшей актрисы, а нынче герцогини Сассекской, появление малыша на свет сопровождалось все новыми и новыми подробностями. Сегодня, когда до знакового дня для королевской семьи остались считанные недели, мы решили собрать главную информацию о нем. Итак.



Когда Меган Маркл родит первенца?

Ребенок должен появиться на свет в конце апреля – начале мая и станет первым как для 37-летней Меган, так и для 34-летнего принца Гарри. Некоторые СМИ утверждают, что Меган уже находится под наблюдением врачей, так как ребенок может родиться и раньше.

Где

Меган Маркл и члены королевской семьи не дают комментариев по поводу беременности и родов. Тем не менее, стало известно, что рожать в лондонском госпитале Святой Марии – традиционном месте появления на свет членов королевской семьи, включая принца Гарри, Уильяма, а также детей последнего – герцогиня Сассекская не будет. Для этого важного события Меган подыскала другой госпиталь: скорее всего, это будет больница Фримли-Парк в Суррее. Такой вариант хорош как минимум по двум причинам: во-первых, здесь рожала 2-х детей графиня Уэссекская Софи – тетя принца Гарри, а во-вторых, больница находится всего в 15 милях от Фрогмор-хауса, куда недавно переселились супруги.

Кто

Девочка или мальчик – еще одна загадка, не дающая покоя никому. И тут герцоги непреклонны: они не хотят знать пол ребенка до его проявления на свет, следуя королевской традиции. Но представителей прессы, разумеется, такой ответ не удовлетворил и они стали искать "подсказки". По многим признакам было заключено, что в знаменитой семье появится девочка. И вечеринка baby shower, прошедшая в феврале в Нью-Йорке, только подтвердила догадки из-за обилия розовых декораций. Кстати, по информации прессы, вскоре Меган Маркл планирует устроить еще одну вечеринку в честь рождения ребенка – теперь в Великобритании.

Прекрасные Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Имя малыша также тайна. Но наиболее вероятные варианты: Виктория и Диана, а также Артур в случае рождения мальчика.

Согласно английской традиции, родится малыш без титула принца или принцессы, но сможет именоваться графом Дамбартонским (в случае рождения мальчика) и леди Маунтбеттен-Виндзор (если родится девочка). К слову, ребенок будет седьмым на очереди среди претендентов на престол. А еще сможет выбирать гражданство: американское или британское.

Что дальше

Несмотря на то что ключевого дня с нетерпением ожидает весь мир, рождение – не финальная точка, а наоборот, отправная. Это событие повлечет за собой существенные перемены у всех членов семьи. К примеру, сама Меган, до этого принимающая активное участие в светской жизни, официально ушла в декрет. Принц Гарри также собирается отложить работу и уйти на какой-то срок от обязанностей, чтобы посвятить время супруге и малышу.

Заниматься воспитанием ребенка, по слухам, будут не только гувернантки, а и мама Меган, которая ради этого события прошла курсы нянь и собирается переехать в Англию. Открытой остается "вакансия" крестных родителей. Предположительно, ими станут стилистка Джессика Малруни – лучшая подруга Меган, которая организовала вечеринку baby shower, и близкий друг королевской семьи Николас ван Кутсем, крестный одного из сыновей Кейт Миддлтон – Луи.

Также отметим, что Меган Маркл выбрала школу для будущего малыша.