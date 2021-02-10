UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лютые морозы до -28 и ни одного теплого дня: прогноз погоды до конца февраля

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине до конца февраля будет очень холодной. Местами температура будет снижаться до -28 градусов ночью, днем также ни дня без "минуса". Синоптики говорят, что мороз днем будет даже в южных областях.

Прогнозом до конца февраля с нами поделились синоптики ресурсов Gismeteo, Аccuweather и Meteoprog.

Популярные новости
Павел Глоба назвал счастливчиков недели среди знаков Зодиака: им выпадет уникальный шанс! 09 февраля 2021
Когда в Украине установится весенняя погода: синоптики обновили прогноз 05 февраля 2021
Праздник 5 февраля: что запрещено делать в Агафьев день, главные приметы 05 февраля 2021
Эти знаки Зодиака накроет фантастическим везением в феврале: не упустите шанс! 06 февраля 2021
Эти четыре счастливчика среди знаков Зодиака встретят настоящую любовь в феврале 05 февраля 2021
Никакой интеллигентности: русский бизнесмен "наехал" на Потапа и Настю Каменских 08 февраля 2021
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021
Китайский Новый год уже на пороге: когда встречаем и как правильно отпраздновать 07 февраля 2021
Синоптики назвали дату потепления в Украине 08 февраля 2021
Метлой выгоните удачу и достаток: главные запреты и традиции на 8 февраля 08 февраля 2021

Согласно картам погоды от синоптиков Gismeteo, в Украине до конца календарной зимы будет крайне холодно. Особенно сильные морозы будут на следующей неделе.

Так, в Киеве температура может снизиться до -21 днем и -28 ночью. В последнюю неделю февраля температура немного повысится, но морозы не отступят. Кроме того, в конце февраля вернутся активные снегопады.

Сильные морозы ожидаются также в западных областях, немного "мягче" будет на Востоке, и, соответственно, на Юге.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова, Одессы.

Погода в Украине до конца февраля (скрин: gismeteo.ua)

Ресурс Аccuweather также обещает сильные морозы. Правда, у них прогноз более оптимистичный. Судя по данным для Киева, температура не будет опускаться ниже 20-градусных значений. Снега будет в умеренном количестве.

Погода в Украине в феврале (скрин: accuweather.com)

В Meteoprog также поделились синоптическими картами для Киева. Судя по ним, пик морозов будет 16-17 февраля, далее температура повысится, но до плюсовых значений не дойдет. Осадков будет немного.

Погода в Украине с 10 по 24 февраля (скрин: meteoprog.ua)

Отметим, что сильные снегопады привели к транспортному коллапсу. В метро Киева огромные очереди, а на подъезде к столице - бесконечный затор из автомобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
В Украине из-за непогоды обесточены более 60 населенных пунктов
Первый уровень опасности. В Украине ожидается гололед, возможны перебои со светом
Прогноз погоды