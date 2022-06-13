Кто они - лучшие любовницы по знаку Зодиака: рейтинг горячих дам

Астрологи уверены, что звезды и планеты влияют на черты характера, в том числе и на страстность. Поэтому они составили рейтинг самых знойных женщин среди знаков Зодиака.
Кто они - эта пятерка идеальных любовниц - читайте ниже в нашем материале.
Как пишет Mizhnamy, Овны любят покорять партнера, после чего он готов будет делать что угодно, лишь бы удовлетворить даму. Эти девушки очень страстные и взрывные. Однако мужчины, решившиеся на близость с Овнами, должны быть готовы к эмоциональным качелям.
В сексе такая дама раскована, и способна чувствовать потребности партнера. Делить постель с Близнецами - это значит участвовать в марафоне. Победителями становятся самые выносливые.
Девушки-Стрельцы обожают заниматься любовью. Даже если Стрелец чувствует себя не очень хорошо, она просто не сможет отказаться от предложения понежиться в сексуальных объятиях любимого мужчины. У таких девушек уж точно никогда не болит голова!
Женщина этого знака Зодиака притягивает, словно колдунья, ведь в ней сочетается внешняя холодность и кипящие страсти в душе. Она - лучшая любовница, правда, если мужчина готов к экспериментам. Складывается впечатление, что она уже все попробовала и ее ничем не удивить.
Вот она - идеальная любовница! Девушка-Весы очень тонко чувствует своего партнера, даже если она знакома с ним не так и давно. Если мужчине посчастливилось встретить такую девушку, ни в коем случае нельзя ее отпускать. Самое большое наслаждение для Весов - это сексуальное удовольствие, и они этого не стесняются.
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