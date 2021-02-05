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Лобода слилась в поцелуе с Брежневой: с днем рождения, милая

Пятница 05 февраля 2021 15:00
Лобода слилась в поцелуе с Брежневой: с днем рождения, милая
Светлана Лобода показала поцелуй с Брежневой (фото: facebook.com.loboda official)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует в России, показала фото совместного поцелуя с экс-участницей группы ВИА "Гра" Верой Брежневой. Снимок Лобода приурочила ко дню рождения Брежневой, который был 3 февраля. Артистке исполнилось 39 лет.

Смелое фото Лобода опубликовала в Instagram-stories.

"С днем твоего рождения, милая. Свети, солнце", – написала Лобода.

Лобода слилась в поцелуе с Брежневой: с днем рождения, милая

Лобода показала на фото поцелуй с Брежневой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Вера Брежнева и Светлана Лобода когда-то были вместе одного состава ВИА "Гры". Они выступали на сцене с мая по сентябрь 2004 года.

Когда Светлана Лобода покинула группу, на ее место пришла Альбина Джанабаева. Брежнева ушла из коллектива в июле 2007 года, после четырех лет сотрудничества и стартовала сольно.

Напомним, что настоящая фамилия Брежневой Глушко. Она находится в браке с известным продюсером Константином Меладзе. У Веры есть дочка от первого брака - Соня Киперман.

Как мы ранее писали, украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует в России, сообщила поклонникам, что она вернулась в Украину. Но это еще не все. Исполнительница поведала, что у нее для всех фанатов есть новость.

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