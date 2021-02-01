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Лобода с кольцом на пальце заинтриговала поклонников: у меня для вас есть новость

Понедельник 01 февраля 2021 09:38
Лобода с кольцом на пальце заинтриговала поклонников: у меня для вас есть новость
Светлана Лобода (фото: facebook.com.loboda official)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует в России, сообщила поклонникам, что она вернулась в Украину. Но это еще не все. Исполнительница поведала, что у нее для всех фанатов есть новость, но расскажет она о ней 1 февраля.

Об этом Лобода написала на своей странице в Instagram.

"Прилетела. У меня для вас есть новость. Все подробности завтра", - написала артистка.

Лобода с кольцом на пальце заинтриговала поклонников: у меня для вас есть новостьСветлана Лобода заинтриговала поклонников (фото: instagram.com/lobodaofficia)

Отметим, что на фото Лобода закрывает лицо руками, но сложно не заметить кольцо с бриллиантом на ее пальце. Обычно, в Европе такие кольца надеваются после помолвки. Для подписчиков аксессуар не остался незамеченным. Люди сразу же стали гадать, о какой новости Светлана поведает им завтра.

  • Кольцо на пальчике. Поздравляем!
  • Ну если посмотреть на руки, то там кольцо?? Просто предположение.
  • Красивое колечко!
  • Кольцо на пальце. С помолвкой!.
  • Вот это поворот. Люблю неожиданность.
  • Судя по фото, это точно не про беременность.

Как мы ранее сообщали, Светлана Лобода покорила сеть красотой в изысканном наряде.

Напомним, что Надя Дорофеева резко сменила стиль и стала похожа на Лободу: фанаты отреагировали на новый лук певицы.

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