Лобода появилась в свадебном платье под марш Мендельсона: видео и фото

Лобода на время стала невестой в стенах Петровского дворца в Москве, где проходил показ Бичоллы под названием "Сон в летнюю ночь".

33-летний грузинский и украинский дизайнер, звезда которого взошла на Ukrainian Fashion Week еще в 2011-м, в этом году закрывал российскую неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week.

Кроме Светы по подиуму прошлась невеста Моргенштерна Дилара, модель и ведущая Маша Миногарова, певица Ханна.

Интересно, что после показа Лобода мило пообнималась со своей экс-продюсером Нателлой Крапивиной, с которой ей в свое время даже приписывали роман.

Личная жизнь Светланы Лободы покрыта тайной

Светлана Лобода официально никогда не была замужем. 11 апреля 2011-го она родила дочь Евангелину от хореографа Андрея Царя. Интересно, что об этих отношениях, как и о беременности певицы стало известно, когда живот скрывать было уже невозможно.

Лишь четыре года спустя Светлана показала дочку, снявшись в фотосессии для глянцевого журнала. Незадолго до этого, в октябре 2014-го Лобода с Царем рассталась.

А в начале 2018-го стало известно, что певица беременна во второй раз. 24 мая Света родила вторую дочь, которую назвала Тильдой. Чем еще больше подогрела слухи, что отец ребенка - лидер Rammstein Тилль Линдеманн, с которым она якобы закрутила роман после фестиваля "Жара" в Сочи, куда немецкий музыкант приехал в качестве звездного гостя.

Так ли это - неизвестно. Тем не менее, лицо девочки Лобода до сих пор не показала.

А недавно артистка призналась, что два года назад купила дом в Европе у моря и сейчас с детьми большую часть времени проводит именно там. Певица, по некоторым данным, живет там с неким мужчиной, имя которого опять же таки не разглашается.