Ливни с градом и похолодание в Украине: какие области накроет непогода

Дождями зальет практически всю территорию страны, при этом сильные ливни ожидаются на Западе и Юге страны, где местами выпадет до 24 мм осадков.

В центральных регионах 13 июня температура воздуха опустится в Винницкой области, где будет около +17... +20 градусов.

В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях столбики термометров покажут около +22... +25 градусов.

Похолодает и в западных регионах 13 июня, где во Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях днем ожидается около +17...+20 градусов.

Чуть теплее будет в Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Закарпатской областях - до +21 градуса максимум.

Столбики термометров слегка опустятся и в северных регионах 13 июня - в Киевской и Житомирской областях будет около +18... +22 градусов.

В Черниговской и Сумской областях температура воздуха составит около +21... +24 градусов.

В восточных регионах 13 июня будет теплее. Так, в Харьковской и Донецкой областях днем прогнозируется +23... +26 градусов, а в Луганской области столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

В южных регионах 13 июня будет тепло. В Херсонской и Запорожской областях температура воздуха ожидается около +24... +27 градусов.

В Николаевской области и в Крыму - около +23... +26 градусов.

В Одесской области термометры днем будут колебаться между +21 и +24 градусами.