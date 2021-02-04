Лилия Ребрик взволновала поклонников изящной фигурой в трендовых джинсах

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик похвасталась модным образом, продемонстрировав, как носить трендовые джинсы 2021 года с завышенной талией. Звезда рассказала про самый любимый день недели сейчас и в детстве.

39-летняя телеведущая показала в Instagram фото, на котором она позирует в "вареных" джинсах светлого цвета с необычным поясом, черном топе и блузке цвета хаки с высокими разрезами и удлиненной спиной.

"Среда - экватор недели! Люблю ее за то, что уже можно планировать выходные, думать, как их провести, куда съездить, что купить и что приготовить. Люблю среду, потому что можно проснуться на утренний эфир и сказать себе: "Ну ничего, уже послезавтра пятница, скоро поспишь дольше"... И, конечно, люблю среду за то, что в субботу от нее всего 2 утренника! Между прочим, в детстве я больше всего любила субботу, потому что встал когда хочешь и лег, когда вздумается. А ваш какой любимый день недели?" - написала Ребрик.

Лилия Ребрик похвасталась модными джинсами (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники захвалили телеведущую в комментариях за такой модный лук.

Лиль, ты такая хорошая на этом фото. Побольше таких!

Вау, какие Вы красивые. А где такие джинсы покупали?

У вас шикарные джинсы.

Вы, как всегда, очаровательная.

Отметим, что модные женские джинсы с завышенной талией были как никогда популярны на последних показах. Дизайнеры подняли пояс буквально всех моделей в коллекциях Paco Rabanne, MSGM и Dolce & Gabbana.

Напомним, что звездная телеведущая Лилия Ребрик вышла замуж за танцора Андрея Дикого в декабре 2011-го года. Они сблизились во время участия в "Танцах со звездами" на СТБ, тогда пара вышла в финал и заняла второе место. 30 августа 2012 года у них родилась дочь Диана, а 30 апреля 2018 года - вторая дочь Полина.

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К слову, недавно Лилия Ребрик заворожила фанатов своим чувственным танцем на пляже.