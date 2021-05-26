Лето 2021 принесет этим знакам Зодиака невероятное счастье и удачу: счастливчиков всего трое!

Гороскоп на лето 2021 года говорит о том, что у звезд и планет будут в фаворите три знака Зодиака. Им больше других начнет улыбаться удача и астрологи пророчат им невероятное счастье. Для достижения желаемого им придется потрудиться, но все задуманное будет даваться легко.

Близнецы

С самого начала лета Близнецам будет везти как в делах, так и в личной жизни. Астрологи рекомендуют проявить активность, не бояться перемен и по максимуму заявлять миру о себе. Смелость и напор в сочетании с разумной осторожностью помогут обрести счастье во всех сферах жизни, а неприятности обойти стороной. Самым удачным для финансового благополучия станет июль, а вот в личных отношениях стоит ожидать приятных изменений в августе.

Весы

Астрологи советуют Весам приготовиться ко встрече со своей судьбой. Начало лета избавит от одиночества тех представителей знака, которые уже давно находятся в поиске своей половинки. Важно обращать внимание на знаки и детали, чтобы не упустить вестники любви. Успех придет и к тем, кто уже давно в паре – наступит период, когда все разногласия уйдут и воцарится гармония. В конце лета Весам нужно обратить внимание на финансовую сторону жизни – появится возможность улучшить свои доходы.

Скорпион

Лето 2021 года избавит Скорпионов от забот и трудностей. В июне ожидается период важных перемен, и Скорпионы смогут закрыть страницу прошлого, оставив за спиной обиды и разочарования. В июле стоит ожидать удачу в любви – это может быть новое увлечение или гармония в отношениях. А вот в августе наступит идеальное время для покорения новых высот в деловой среде.