Леся Никитюк заставила поклонников облизываться: вот это стол!

Леся Никитюк (фото: facebook.com.Леся Никитюк2)

Украинская телезвезда Леся Никитюк обожает вкусно поесть и не скрывает своей страсти. Ведущая решила поздравить своих подписчиков со Старым новым годом и опубликовала видео с праздничным столом. Нужно отметить, что на нем есть практически все любимые украинцами лакомства. Тут и салат оливье, "шуба", маринованные белые грибы, холодец, печеночный торт и многое другое.

Праздничное меню Никитюк показала на своей странице в Instagram.

"Со Старым Новым годом Люблю вас всех, счастья вам и вашим семьям Бусинки", - подписала кадры звезда.

Подписчики в комментариях восхитились тем изобилием блюд, которые Леся показала. Многие написали, что хотели бы посидеть за одним столом с Никитюк и поесть вместе. Некоторые фанаты попросили пригласить их в гости.

Леся, це супер смакота, зі святом Вас!

Как по домашнему!! Веет теплом и праздником!!!

Ти знову жереш?) ну, то смачного.

Можна до тебе в гості ?

Леся! Це справжній український стіл!

Оце так стіл, в мене і на Новий новий рік меньше було.

Леся, стол из детства, хочу к вам!

Как мы ранее писали, Леся Никитюк похвасталась роскошным телом и поделилась секретом тонкой талии.