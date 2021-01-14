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Леся Никитюк заставила поклонников облизываться: вот это стол!

Четверг 14 января 2021 10:58
Леся Никитюк заставила поклонников облизываться: вот это стол!
Леся Никитюк (фото: facebook.com.Леся Никитюк2)
Автор: Людмила Жукова

Украинская телезвезда Леся Никитюк обожает вкусно поесть и не скрывает своей страсти. Ведущая решила поздравить своих подписчиков со Старым новым годом и опубликовала видео с праздничным столом. Нужно отметить, что на нем есть практически все любимые украинцами лакомства. Тут и салат оливье, "шуба", маринованные белые грибы, холодец, печеночный торт и многое другое.

Праздничное меню Никитюк показала на своей странице в Instagram.

"Со Старым Новым годом Люблю вас всех, счастья вам и вашим семьям Бусинки", - подписала кадры звезда.

Подписчики в комментариях восхитились тем изобилием блюд, которые Леся показала. Многие написали, что хотели бы посидеть за одним столом с Никитюк и поесть вместе. Некоторые фанаты попросили пригласить их в гости.

  • Леся, це супер смакота, зі святом Вас!
  • Как по домашнему!! Веет теплом и праздником!!!
  • Ти знову жереш?) ну, то смачного.
  • Можна до тебе в гості ?
  • Леся! Це справжній український стіл!
  • Оце так стіл, в мене і на Новий новий рік меньше було.
  • Леся, стол из детства, хочу к вам!

Как мы ранее писали, Леся Никитюк похвасталась роскошным телом и поделилась секретом тонкой талии.

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