Леся Нікітюк змусила шанувальників облизуватися: ось це стіл!

Українська телезірка Леся Нікітюк обожнює смачно поїсти і не приховує своєї пристрасті. Ведуча вирішила привітати своїх передплатників зі Старим новим роком і опублікувала відео зі святковим столом. Потрібно зазначити, що на ньому є практично всі улюблені ласощі українцями. Тут і салат олів'є, "шуба", мариновані білі гриби, холодець, печінковий торт і багато іншого.
Святкове меню Никитюк показала на своїй сторінці в Instagram.
"Зі Старим Новим роком Люблю вас всіх, щастя вам і вашим родинам Намистинки", - підписала кадри зірка.
Передплатники в коментарях захопилися тим достатком страв, які Леся показала. Багато написали, що хотіли б посидіти за одним столом з Никитюк і поїсти разом. Деякі фанати попросили запросити їх в гості.
Як ми раніше писали, Леся Нікітюк похвалилася розкішним тілом і поділилася секретом тонкої талії.