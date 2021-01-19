Леся Никитюк решилась на разгрузку после праздников: где будем делать талию?

Леся Никитюк решила сбросит вес после праздников (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк решила после новогодних праздников привести себя в форму. Напомним, что на праздники телезвезда себе ни в чем не отказывала и демонстрировала изобилие блюд на своем столе для поклонников. Так, Леся отправилась на специальный курорт в Хмельницкой области для детокса и релакса.

Ведущая показала на своей странице в Instagram, как она проводит в спа-комплексе свое время.

"Разгрузка после праздников", - подписала она серию фото, на которых можно увидеть Лесю на прогулке, отдых с собакой, а также легкий салат из свеклы.

Также Никитюк показала, как ей уменьшают сантиметры в талии после обильных возлияний на праздники.

Для этого участки тела, которые Леся захотела уменьшить в объеме, намазали специальным гелем, затем обмотали бинтами, пропитанными соляным раствором. После чего Никитюк на час завернули в термоодеяло. Пока звезда смотрела сериал, ее объемы таяли. Также Леся прошла 45-минутный сеанс прессотерапии, и закрепили результат с помощью антицеллюлитного крема.

Леся Никитюк худеет после праздников (instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях поклонники спросили у Леси, был ли бутерброд с колбасой после салатика из свеклы.

А після бурячка, бутер з колбасою був?

Карпаччо з буряка?

Класне перезавантаження. В цьому місці дуже добре спиться, тихо і спокійно, свіже повітря...

Яка красуня!.

Фоткав сусід зі свого балкону...

Напомним, что Леся Никитюк часто делится своими стильными луками в новых вещах. Так, недавно она продемонстрировала одну из самых трендовых частей гардероба.