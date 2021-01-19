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Леся Нікітюк зважилася на розвантаження після свят: де будемо робити талію?

Хмельницький, Вівторок 19 січня 2021 14:49
Леся Нікітюк зважилася на розвантаження після свят: де будемо робити талію?
Леся Нікітюк вирішила скинути вагу після свят (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Людмила Жукова

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк вирішила після новорічних свят привести себе в форму. Нагадаємо, що на свята телезірка ні в чому собі не відмовляла і демонструвала достаток страв на своєму столі для шанувальників. Так, Леся вирушила на спеціальний курорт в Хмельницькій області для детокс і релаксу.

Ведуча показала на своїй сторінці в Instagram, як вона проводить в спа-комплексі свій час.

"Розвантаження після свят", - підписала вона серію фото, на яких можна побачити Лесю на прогулянці, відпочинок з собакою, а також легкий салат з буряка.

Також Никитюк показала, як їй зменшують сантиметри в талії після рясних зловживань на свята.

Для цього ділянки тіла, які Леся захотіла зменшити в обсязі, намастили спеціальним гелем, потім обмотали бинтами, просоченими соляним розчином. Після чого Никитюк на годину загорнули в термоковдру. Поки зірка дивилася серіал, її об'єми танули. Також Леся пройшла 45-хвилинний сеанс пресотерапії, і закріпили результат з допомогою антицелюлітного крему.

Леся Нікітюк зважилася на розвантаження після свят: де будемо робити талію?

Леся Нікітюк зважилася на розвантаження після свят: де будемо робити талію?

Леся Нікітюк зважилася на розвантаження після свят: де будемо робити талію?

Леся Нікітюк худне після свят (instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях шанувальники запитали у Лесі, чи був бутерброд з ковбасою після салату з буряка.

  • А після бурячка, бутер з колбасою був?
  • Карпаччо з буряка?
  • Класне перезавантаження. У цьому місці дуже добре спитися, тихо і спокійно, свіже повітря...
  • Яка красуня!.
  • Фоткав сусід зі свого балкону...

Нагадаємо, що Леся Нікітюк часто ділиться своїми стильними луками в нових речах. Так, нещодавно вона продемонструвала одну з найбільш трендових частин гардеробу.

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