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Лесе Никитюк признались в любви и позвали под венец прямо на сцене: волнующее фото

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 07:16
Лесе Никитюк признались в любви и позвали под венец прямо на сцене: волнующее фото Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Владимир Костырин

Лесе Никитюк сделали предложение руки и сердца прямо на сцене - волнующий момент произошел после выступления 33-летней знаменитой украинской ведущей на третьем эпизоде проекта "Липсинк батл".

Трогательное фото признания опубликовано на Facebook-странице телеканала "1+1".

Леди Ле принимала участие в шоу в образе певицы Адель, лауреата 15 премий Грэмми. Перевоплотившись в легендарную британскую артистку, Никитюк исполнила ее хит Hello.

Соперником телеведущей на пародийном телешоу, в котором известные личности перевоплощаются и поют песни популярных артистов, стал Павел Зибров, который появился в роли Фредди Меркьюри.

Несмотря на бушующие страсти на "баттле" звезд, после выступления Никитюк ждал ошеломительный сюрприз - признание в любви на сцене на глазах у зрителей и просто перед камерами.

Лесе Никитюк признались в любви и позвали под венец прямо на сцене: волнующее фото

Лесю Никитюк позвали замуж после выступления на проекте "Липсинк Батл" (фото: facebook.com/1plus1.ua)

Кроме того, Лесе предложили обручальное кольцо и позвали замуж.

Как видно на фото, ошеломленная знаменитость с букетом цветов в руке еле сдерживала эмоции, стоя перед кавалером, который опустился на колено и протянул белый футляр с кольцом.

Лесе Никитюк признались в любви и позвали под венец прямо на сцене: волнующее фото

Лесе Никитюк сделали предложение руки и сердца на сцене шоу "Липсинк Батл" (фото: facebook.com/1plus1.ua)

Напомним, что Леся Никитюк два года назад рассталась со своим возлюбленным, с которым планировала свадьбу. Также телеведущая призналась, что одной из основных причин тяжелых отношений с мужчинами является ее публичность.

Также мы писали о том, что недавно Леся Никитюк разоткровенничалось о личной жизни и любимом, а также отметила, что сердце еще не перегорело.

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