ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лесі Нікітюк освідчилися і покликали під вінець прямо на сцені: хвилююче фото

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 07:16
Лесі Нікітюк освідчилися і покликали під вінець прямо на сцені: хвилююче фото Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Володимир Костирін

Лесі Нікітюк зробили пропозицію руки та серця прямо на сцені - хвилюючий момент стався після виступу 33-річної знаменитої української ведучої на третьому епізоді проекту "Ліпсінк батл".

Зворушливе фото освідчення опубліковано на Facebook-сторінці телеканалу "1+1".

Леді Ле брала участь в шоу в образі співачки Адель, лауреатки 15 премій Ґреммі. Перевтілившись на легендарну британську артистку, Нікітюк виконала її хіт Hello.

Суперником телеведучої на пародійному телешоу, в якому відомі особистості перевтілюються і співають пісні популярних артистів, став Павло Зібров, який з'явився в ролі Фредді Мерк'юрі.

Незважаючи на бурхливі пристрасті на "батлі" зірок, після виступу на Нікітюк чекав приголомшливий сюрприз - освідчення на очах у глядачів і просто перед камерами.

Лесі Нікітюк освідчилися і покликали під вінець прямо на сцені: хвилююче фото

Лесю Нікітюк покликали заміж після виступу на проекті "Ліпсінк Батл" (фото: facebook.com/1plus1.ua)

Крім того, Лесі запропонували обручку і покликали заміж.

Як видно на фото, приголомшена знаменитість з букетом квітів у руці ледве стримувала емоції, стоячи перед кавалером, який опустився на коліно і простягнув білий футляр з кільцем.

Лесі Нікітюк освідчилися і покликали під вінець прямо на сцені: хвилююче фото

Лесі Нікітюк зробили пропозицію руки та серця на сцені шоу "Ліпсінк Батл" (фото: facebook.com/1plus1.ua)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк два роки тому розлучилася зі своїм коханим, з яким планувала весілля. Також телеведуча зізналася, що однією з основних причин важких стосунків з чоловіками є її публічність.

Також ми писали про те, що нещодавно Леся Нікітюк відверто розповіла про особисте життя і коханого, а також зазначила, що серце ще не перегоріло.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Леся Нікітюк тв-шоу новости шоу-бизнеса
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українці будуть здавати на права по-новому: що зміниться для водіїв
Українці будуть здавати на права по-новому: що зміниться для водіїв