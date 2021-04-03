Легко и вкусно: известный телеведущий дал простой рецепт украинского варианта буррито

Телеведущий объяснил, что его рецепт – адаптированный к украинским продуктам и понадобится всего 30 минут для приготовление буррито. Также возможны различные вариации – с разными вкусами.

Буррито – лепешка с начинкой по-мексикански. Это блюдо невероятно вкусное, к тому же, как оказалось, готовится очень быстро и легко, а заменить необычные мексиканские ингредиенты – тортилью и кактус в начинке можно доступными для украинцев продуктами.

Ингредиенты:

Куриные бедра – 4 шт.

Апельсиновый сок – 250 мл

Паприка, молотый имбирь и чеснок

Капуста пекинская – 1 шт.

Лук красный – 1 шт.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Лаваш тонкий – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Коктейльные помидоры – 2 шт.

Чили – 1 шт.

Лайм – 1 шт.

Сыр фета – 50 г

Кинза, соль и перец

Григорий Герман рассказал, как приготовить буррито из украинских продуктов

Способ приготовления:

Сначала нужно замариновать куриные бедра в мексиканском стиле. Для этого добавить к мясу паприку, сушеный чеснок, имбирь и соль. Хорошо смазать специями курицу. Залить апельсиновым соком и добавить немного растительного масла. Отложить на часок мариноваться. А после этого отправить курицу в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Для соуса гуакамоле надо достать ложкой мякоть авокадо, порезать его кубиками. Измельчить помидоры и половинку красного лука, добавить их к авокадо и выжать сок половины лайма. С помощью вилки довести авокадо до состояния пюре. Поперчить и посолить, добавить измельченную кинзу. Тщательно перемешать соус.

Вторую половинку лука нарезать полукольцами, добавить соль, уксус и сок половины лайма. Оставить мариноваться.

Капусту нашинковать, перец чили очистить от зерен и нарезать тонкими полосками. Готовую курицу достать из духовки. Снять кожицу, а мясо обобрать и оставить в соусе.

Тонкий круглый лаваш выложить на доску и разрезать от середины к одному краю. На одну условную четверть лаваша выложить фету, на вторую – гуакамоле, на третью – капусту с чили, а на четвертую – мясо. Завернуть части по очереди. Украсить маринованным луком. Приятного аппетита!

Григорий Герман рассказал, как приготовить буррито из украинских продуктов