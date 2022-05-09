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Легендарную футболку Скрябина, в которой он в 2014-м послал Путина, продали за рекордную сумму

Фото: Кузьма на "Файному місті", 2014 год (instagram.com/kuzmenko_barbara)
Автор: Светлана Мащенко

Футболку Кузьмы Скрябина продали на благотворительном аукционе за 225 тысяч гривен. В ней он выступил на фестивале "Файне місто" летом 2014-го, где, в частности, послал Путина со сцены.

Об этом сообщили в благотворительной организации B42KON.

Футболку с надписью "Georgia" передала благотворительному фонду дочь музыканта Барбара Кузьменко.

Сообщается, что владелицей ценной вещи стала поклонница музыканта Виктория Калашник (@vkalashnyk).

После начала аукциона планировалось, что полученные средства пойдут на закупку лекарств для Благотворительного фонда имени Кузьмы Скрябина и покупку машины для ВСУ.

"Друзья, мы с семьей решили передать на аукцион футболку моего отца. В ней он зажигал концерты еще в далеком 2014 году. Собранные средства пойдут на поддержку ВСУ и медикаменты для тех, кто в них нуждается", - отметила дочь покойного артиста.

Тогда стартовая цена была заявлена 2000 гривен, а минимальный шаг - 500 грн.

Фото: Кузьма на "Файному місті", 2014 год (instagram.com/kuzmenko_barbara)

Смотрите отрывок из выступления Скрябина на фестивале:

Ранее мы писали про фильм "Я, "Победа" и Берлин", снятый по книге Кузьмы Скрябина.

Также слушайте 8 лучших песен Кузьмы Скрябина.

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Андрей Кузьменко