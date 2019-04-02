Куда пойти в Киеве в апреле: самые яркие и незабываемые мероприятия

Апрель – это всегда волнительная свежесть. Зимний холод уже растворился в теплых днях, но у нас еще есть несколько месяцев до летнего зноя. Культурная жизнь оживает и пора составлять подборку лучших концертов, на которых все будут тусоваться и которые будут обсуждать на протяжении всего следующего месяца.

Kovacs

Stereo Plaza

4 апреля, 20:00

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История соул-дивы Шэрон Ковакс началась в подпольной студии звукозаписи, где певица работала над демо-записями своих будущих хитов. Ее первый сингл “My Love” моментально занял верхние строчки чартов Европы и Греции, а дебютный альбом “Shades of Black” открыл перед исполнительницей двери крупнейших музыкальных фестивалей. Талант Шэрон заметил Робби Уильямс, который пригласил Kovacs отправиться в совместное турне и выступить у него на разогреве. Ее музыка напоминает страстное танго в жанре “нуар”, а манера выступления Шэрон Ковакс превращает концерт в драматический спектакль, поэтому с нетерпением ждем ее 4 апреля в Stereo Plaza!

Kovacs

Epolets

Atlas

7 апреля, 19:00

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Холодный ветер с Черного моря вдохновляет невероятно большое количество людей искусства. Но то, что настоящий украинский рок-н-ролл Epolets выбился из андеграунда на большую сцену – настоящая удача как для музыкантов, так и для фанатов их творчества. Epolets повезло, у них есть все необходимые рок-звезде качества: харизма, талант, драйв и способность одним взглядом похищать женские сердца. “Дети моря” возвращаются с творческого отпуска с новой песней и едут в гастрольный тур по Украине. 7 апреля в клубе Atlas мы собираемся танцевать до упаду!

Epolets

Latexfauna

Atlas

12 апреля, 20:00

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Весна в полном расцвете сил, поэтому самое время окунуться в тропические ритмы Latexfauna на их большом сольном концерте в клубе Atlas. Ласковые звуки пляжной гитары и электронные биты создают волшебную атмосферу. Их музыка вызывает хорошее настроение, поэтому на концертах вам повстречаются только счастливые люди, танцующие под сценой с коктейлями в руках. На концерте в Киеве Latexfauna сыграют дебютный альбом “Ajahuaska”, неизданный трек “Євпаторія” и абсолютно новую песню “MDMA”.

Latexfauna

Kyiv Music Days 2019

НСК Олимпийский

12-14 апреля, 14:00

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Международный форум концертной индустрии Kyiv Music Days 2019 приглашает взглянуть на рынок шоу-бизнеса изнутри. Это самое масштабное собрание профессионалов из сферы творчества и развлечений, где вы можете встретить единомышленников и коллег, чтобы поделиться своим опытом и получить новые знания. В течении трех дней на территории НСК “Олимпийский” пройдет огромное количество лекций, мастер-классов и дискуссий от спикеров со всего мира – с полной программой вы можете ознакомиться на сайте форума.

Kyiv Music Days 2019

Apparat

Secret Place

12 апреля, 20:00

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Если вы давно знакомы с электро-проектом Apparat, то знаете, что его записи нужно смаковать – каждое следующее прослушивание раскрывает новые музыкальные оттенки, которых не замечал раньше. С выступления side-проекта Moderat на вертолетной площадке в Киеве прошло немало времени, но кто ещё способен устроить настолько впечатляющее сценическое шоу? Музыка Apparat – это не только танцы под хаотичный бит, но и удовольствие от мелодии, которая тонкой нитью вшита в каждый трек немецкого диджея.

Apparat

T-Fest

Stereo Plaza

12 апреля, 20:00

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Рэп – самый популярный жанр музыки на сегодняшний день, но в Украине до сих пор тяжело найти действительно популярных артистов. Но если перечислять, то имя T-Fest вспоминается одним из первых! Молодой 20-летний парень из Черновцов Кирилл Незборецкий когда-то взорвал социальные сети релизом “0372”, а вскоре уже подписывал контракт с лейблом “Gazgolder” и готовил на студии совместный трек Скриптонтом. И все это время поклонники ждали его выступления в столице – и наконец-то дождались! Представитель новой рэп-школы T-Fest приедет в Киев 12 апреля, чтобы раскачать толпу со сцены клуба Stereo Plaza.

T-Fest

NDT2: Nederlands Dans Theater

Октябрьский Дворец

13 апреля, 19:00

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Благодаря усилиям профессиональных хореографов, молодая труппа Нидерландского Танцевального Театра (NDT2) максимально раскрыла творческий потенциал и стала настоящим культурным феноменом у себя на родине. Уникальный симбиоз движений, музыкальной мелодии, игры света и масштабных декораций покорили сердца сотен тысяч зрителей по всему миру – поэтому график выступлений NDT2 расписан на годы вперед. 13 апреля известная танцевальная труппа впервые выступит в Киеве, где в стенах Октябрьского дворца исполнит 4 балетных представления от 5 лучших хореографов всего за один вечер!

NDT2: Nederlands Dans Theater

LP

Дворец Спорта

14 апреля, 19:00

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Песни LP после выхода традиционно возглавляют музыкальные чарты по всему миру, а выступления Лауры вызывают среди поклонников невероятный ажиотаж. Когда-то она стала известной как автор песен для зарубежных звезд поп-музыки, начиная от Backstreet Boys и заканчивая Рианной. Но именно сольная карьера принесла LP большую славу. Украинские фанаты с теплом вспоминают её прошлое выступление в Киеве, когда многотысячный зал скандировал любимые песни LP. Ее возвращение в Киев был вопросом времени, но приятно, что это произошло так быстро – 14 апреля мы снова встретимся с LP на сцене Дворца Спорта!

LP

Dylan Moran

Октябрьский Дворец

17 апреля, 20:00

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В Киеве уже многие знакомы с жанром stand up comedy – в барах регулярно проходят вечера комедии, на которых лучшие юмористы столицы оттачивают мастерство на благодарных слушателях. К сожалению, всемирно известные метры комедии приезжают в Украину достаточно редко, но благодаря Kyiv International Stand Up Comedy Week 2019 ситуация может кардинально измениться. Первой ласточкой перемен станет выступление легендарного ирландца Дилана Морана – мастера черной комедии и сюрреалистического юмора. Звезда и автор сериала “Книжная лавка Блэка” приедет с новой юмористической программой “Dr. Cosmos”, но будьте внимательны – шоу пройдет на английском языке!

Dylan Moran

Flohio

Bel etage

19 апреля, 23:00

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Впервые в Киеве – Flohio! Качовая хип-хоп исполнительница из Южного Лондона выступит на столичной вечеринке SYRUP. На разогреве — украинская хулиганка Alina Pash.

Flohio

Kyiv Coffee Festival Vol.5

Арт-завод Платформа

20-21 апреля, 11:00 ​​​​​​

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Кофеманы, на вашей улице праздник. 20 и 21 апреля аромат этого напитка будет витать на арт-заводе Платформа. К чему бы ни лежала ваша душа, латте или альтернативе, на Kyiv Coffee Festival Vol.5 будет все. И даже больше.

Kyiv Coffee Festival

Кураж Базар Jazz Only

ВДНГ

20-21 апреля, 11:00 ​​​​​​

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На два дня столичный ВДНХ превратится в Новый Орлеан и наполнится джазовыми ритмами. 20 и 21 апреля в джазе будут не только девушки, но и барахолка, фуд-корты и фотозоны. Всем, чье сердце замирает от самой чувственной и изобретательной музыки в мире, советуем не пропустить Кураж Базар Jazz Only.

Кураж Базар Jazz Only