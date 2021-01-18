Крещенский Святвечер 2021: красивые картинки и поздравления для любимых людей

Крещенский Святвечер (Сочельник) украинцы празднуют 18 января. В этот день принято набирать воду для освящения в храме, ведь 19 января нас ждет большой праздник - Крещение Господне. Накануне великого дня следует придерживаться однодневного поста, веселиться и шумно гулять нельзя, но порадовать родных и близких красивой открыткой или смс-кой можно. Ведь любовь к ближнему - одна из основополагающих идей христианства.

В нашем материале предлагаем красивые открытки, и поздравления в стихах с Крещенским Святвечером. Проведите ужин с семьей за кутьей и постными блюдами, чтобы полностью очиститься и приготовиться к завтрашнему празднику.

Красивые открытки и стихи с Крещенским Сочельником

Я в Сочельник вам Крещенский

Пожелать хочу добра,

Чтобы смыла все невзгоды

Завтра чистая вода.



Пусть семья живет счастливо,

Веры крепкой вам в сердцах,

Пусть дает Господь вам силы

И подарит блеск в глазах.

В Крещенский Сочельник желаю вам счастья.

Пускай не случатся любые ненастья.

Святою водою свой дом окропите

И в жизнь свою силу и радость впустите!

***

В Крещенский Сочельник

Желаю вам счастья,

Пускай обойдут

Стороною ненастья,

Святою водой

Окропите свой дом,

Покой и уют

Поселились чтоб в нем.

Забудьте обиды,

Не помните зло

И будет на сердце

Светло и тепло.

В сочельник крещенский

Не бойтесь мороза,

Пусть в сердце любовь

Расцветет, словно роза!



А праздник святой

Озарит благодатью,

Желаю чувств ярких

И крепких объятий!

Подарит Крещенский Сочельник

Пускай мир, уют и покой!

И пусть все, что твоей было целью,

Вдруг реальностью станет легко!



Я желаю любви, вдохновения

И гармонии в сердце твоем!

Пусть стремится ввысь настроение

И везет пусть по жизни во всем!

В сочельник накануне Крещения

Мы приготовили Вам поздравления:

Пусть в доме лишь мир безгранично царит,

А в сердце любовь бесконечно стучит.

И не иссякнут пускай никогда

В душе вашей счастье и доброта!

Сочельник крещенский настал,

Горят золоченные свечи,

Ко всем, кто о чуде мечтал,

Оно постучит в этот вечер.



В дома войдут мир и уют,

Покой, благодать и смиренье,

И всё, чего люди так ждут,

Подарит Господь без сомненья!

Поздравления с праздником в прозе и картинки

В Крещенский сочельник от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья.

***

В этот особенный вечер накануне Крещения хочу пожелать благополучия, мира и гармонии вашему дому! Пускай Вы и ваша семья будете здоровыми, бодрыми, веселыми и энергичными!

Картинка для Крещенского Сочельника (фото: freepik)

Пусть обрядами полнится этот Крещенский сочельник, пусть соблюдены будут все традиции и почести. Желаю обрести спокойствие, гармонию и понимание в семье. Пусть благополучны будут все начинания, принесут заслуженные плоды.

***

Пусть звезда укажет путь, который к счастью лишь приведет, чтобы маяком был свет, который излучает душа, наполненная искренней любовью. Желаю мира и любви, чтобы за столом, уставленном вкусными угощениями, собралась большая и дружная семья!

Картинка для Крещенского Сочельника (фото: pixabay)

В Крещенский Сочельник желаю избавления от тяжести и негатива, от злости и зависти, от бед и усталости. Пусть тело подготовится к купели и приливу новых сил, пусть душа с радостью встретит праздник и наполнится великим счастьем.

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В Крещенский Сочельник желаю оставить в стороне печаль и сомнения в себе, избавиться от душевных тревог и глупых обид, нацелиться на верный путь и счастье, поверить в искренность и доброту чудес, поделиться надеждой и радостью с близкими людьми.

Картинка для Крещенского Сочельника (фото: pixabay)

Ранее мы писали, что обязательно нужно сделать в Крещенский Святвечер, чтобы впустить в дом счастье на ближайший год.

Также сообщалось, какие вещи нужно выбросить из дома до начала весны, чтобы привлечь удачу.