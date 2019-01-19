Хрещення 2019: українські зірки шоу-бізнесу привітали з святом (яскраві фото)

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Знамениті українці вітають людей з святом

19 січня православні українці святкують Хрещення Господнє. Не відстають від них і зірки телеекрану і шоу-бізнесу. Вони також із задоволенням пірнають в ополонку, не боячись лютого морозу. Наприклад, телеведуча шоу "Вс буде добре" на каналі СТБ Надія Матвєєва зробила це в перший раз, про що й повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"З святом Водохреща, друзі, миру, злагоди, оновлення, всіляких радощів у житті. Буду стояти тут, щоб пам'ятати неймовірні враження від занурення в ополонку", - підписала знімок Матвєєва.

Скріншот поста (facebook.com/nadezhda.matveeva.52)

Фото: Надія Матвєєва (facebook.com/nadezhda.matveeva.52)

Соліст групи "Тік" Віктор Бронюк також скупався у крижаній воді та привітав усіх з великим православним святом.

"Вже традиційно, на Водохреща, Хорошою компанією святкуємо ... Христос хреститься! В ріці Йордан! Зі святом !!!" - підписав знімки Бронюк.

Фото: Віктор Бронюк (facebook.com/viktorbronyk)

Беззмінна ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча, хоч і не купалася в ополонці, а привітала українців, а також опублікувала своє свіже фото.

"Христос хреститься! Зі святом Водохреща! Миру, злагоди й тепла в кожен дім!" - привітала Осадча.

Нагадаємо, що відомий український співак Михайло Хома, більш відомий як DZIDZIO привітав своїх прихильників з великим православним праздником – Хрещенням Господнім.

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