Красивый пресс - легко: самая спортивная участница "Холостяка" рассказала о пользе вакуума

Участница реалити "Холостяк-11" Даша Ставнича - самая спортивная девушка на проекте - рассказала о пользе вакуума для организма, и объяснила, когда лучше делать упражнение, которое стоит включить в привычку.
Спортивный тренер и чемпионка по бегу из Днепра дала полезные советы в своем Instagram.
Претендентка на сердце главного героя Михаила Заливако убеждена, что лучшее время для выполнения вакуума - утро. Также важно учитывать, что делать его особенно эффективно именно натощак.
Вакуум прорабатывает поперечную мышцу живота (она - самая глубокая), которую мы задействуем крайне редко.
"Эта мышца "не работает" даже тогда, когда мы качаем пресс или делаем скручивания. Но при этом у нее важнейшая роль - она обеспечивает правильное положение внутренних органов брюшной полости и позволяет животу не вываливаться вперед", - отметила красавица.
Даша добавила, что во время вакуума задействована не одна, а все мышцы пресса.
Даша Ставнича (фото: instagram.com/stavnicha_dasha)
Именно системность выполнения позволит вам добиться отличного результата, подчеркивает девушка.
Вакуум уникален тем, что воздействует не только на мышцы, но и увеличивает приток крови к внутренним органам брюшной полости, к репродуктивным органам.
Также вакуум положительно влияет на пищеварительную систему, улучшает метаболизм, рассказала Даша.
Спортсменка обратила внимание, что вакуум будет полезен абсолютно всем, у кого нет противопоказаний.
Даша Ставнича (фото: instagram.com/stavnicha_dasha)
Регулярное выполнение вакуума снижает уровень висцерального жира в организме, который как раз и "живет" в области нашего живота, сказала девушка.
Даша Ставнича (фото: instagram.com/stavnicha_dasha)
Самое главное в выполнении вакуума - дыхание.
Схема упражнения проста: делаем глубокий вдох, затем выдыхаем весь воздух, который есть у вас в легких. После этого начинаем плавно втягивать живот и стремиться как бы достать животом до спины.
В таком положении, не дыша, желательно пробыть от 10 секунд, рассказала Даша.
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