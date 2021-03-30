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Красивый пресс - легко: самая спортивная участница "Холостяка" рассказала о пользе вакуума

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 23:02
Красивый пресс - легко: самая спортивная участница "Холостяка" рассказала о пользе вакуума фото: Даша Ставнича (instagram.com/stavnicha_dasha)
Автор: Владимир Костырин

Участница реалити "Холостяк-11" Даша Ставнича - самая спортивная девушка на проекте - рассказала о пользе вакуума для организма, и объяснила, когда лучше делать упражнение, которое стоит включить в привычку.

Спортивный тренер и чемпионка по бегу из Днепра дала полезные советы в своем Instagram.

Претендентка на сердце главного героя Михаила Заливако убеждена, что лучшее время для выполнения вакуума - утро. Также важно учитывать, что делать его особенно эффективно именно натощак.

Какие мышцы задействованы при упражнении

Вакуум прорабатывает поперечную мышцу живота (она - самая глубокая), которую мы задействуем крайне редко.

"Эта мышца "не работает" даже тогда, когда мы качаем пресс или делаем скручивания. Но при этом у нее важнейшая роль - она обеспечивает правильное положение внутренних органов брюшной полости и позволяет животу не вываливаться вперед", - отметила красавица.

Даша добавила, что во время вакуума задействована не одна, а все мышцы пресса.

Красивый пресс - легко: самая спортивная участница &quot;Холостяка&quot; рассказала о пользе вакуума

Даша Ставнича (фото: instagram.com/stavnicha_dasha)

Почему вакуум нужно включить в привычку

Именно системность выполнения позволит вам добиться отличного результата, подчеркивает девушка.

Вакуум уникален тем, что воздействует не только на мышцы, но и увеличивает приток крови к внутренним органам брюшной полости, к репродуктивным органам.

Также вакуум положительно влияет на пищеварительную систему, улучшает метаболизм, рассказала Даша.

Спортсменка обратила внимание, что вакуум будет полезен абсолютно всем, у кого нет противопоказаний.

Красивый пресс - легко: самая спортивная участница &quot;Холостяка&quot; рассказала о пользе вакуума

Даша Ставнича (фото: instagram.com/stavnicha_dasha)

Выполняйте упражнение каждый день, если:

  • у вас выпирающий живот, и он сразу же надувается, как только вы поели;
  • вы хотите тратить меньше времени на тренировки, но получать качественный результат;
  • желаете предотвратить опущение внутренних органов;
  • мечтаете научиться всегда держать живот подтянутым, в тонусе;
  • вы хотите иметь тонкую талию и красивый пресс.

Регулярное выполнение вакуума снижает уровень висцерального жира в организме, который как раз и "живет" в области нашего живота, сказала девушка.

Когда вакуум делать не стоит:

  • при обострении хронических заболеваний брюшной и тазовой области;
  • в течение шести месяцев после операций на передней брюшной стенке или тазовой области;
  • во время менструации и беременности;
  • при сердечной недостаточности и декомпенсированных пороках сердца.

Красивый пресс - легко: самая спортивная участница &quot;Холостяка&quot; рассказала о пользе вакуума

Даша Ставнича (фото: instagram.com/stavnicha_dasha)

Как делать упражнение

Самое главное в выполнении вакуума - дыхание.

Схема упражнения проста: делаем глубокий вдох, затем выдыхаем весь воздух, который есть у вас в легких. После этого начинаем плавно втягивать живот и стремиться как бы достать животом до спины.

В таком положении, не дыша, желательно пробыть от 10 секунд, рассказала Даша.

Напомним, что ранее беременная невеста "Холостяка 10" рассказала, сколько килограммов набрала.

Также мы писали о том, что участница "Холостяка-11" покинула шоу после "эскорт-скандала", и после этого девушка сделала заявление, чтобы расставить все точки над "і".

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