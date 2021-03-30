Красивий прес - легко: найспортивніша учасниця "Холостяка" розповіла про користь вакууму

Учасниця реаліті "Холостяк-11" Дарія Ставнича - найспортивніша дівчина на проекті - розповіла про користь вакууму для організму, і пояснила, коли краще робити вправу, яку бажано включити у звичку.

Спортивний тренер і чемпіонка з бігу з Дніпра дала корисні поради у своєму Instagram .

Претендентка на серце головного героя Михайла Заливака переконана, що найкращий час для виконання вакууму - ранок. Також важливо враховувати, що робити його особливо ефективно саме натщесерце.

Які м'язи задіяні при вправі

Вакуум опрацьовує поперечний м'яз живота (він - найглибший), який ми задіємо вкрай рідко.

"Цей м'яз "не працює" навіть тоді, коли ми качаємо прес або робимо скручування. Але при цьому у нього найважливіша роль - він забезпечує правильне положення внутрішніх органів черевної порожнини і дозволяє животу не вивалюватися вперед", - зазначила красуня.

Дарія додала, що під час вакууму задіяний не один, а всі м'язи преса.

Дарія Ставнича (фото: instagram.com/stavnicha_dasha)

Чому вакуум потрібно включити у звичку

Саме системність виконання дозволить вам добитися відмінного результату, наголошує дівчина.

Вакуум унікальний тим, що впливає не тільки на м'язи, але і збільшує приплив крові до внутрішніх органів черевної порожнини, до репродуктивних органів.

Також вакуум позитивно впливає на травну систему, покращує метаболізм, розповіла Дарія.

Спортсменка звернула увагу, що вакуум буде корисний абсолютно всім, у кого немає протипоказань.

Дарія Ставнича (фото: instagram.com/stavnicha_dasha)

Виконуйте вправу кожен день, якщо:

у вас випираючий живіт, і він відразу ж надувається, щойно ви поїли;

ви хочете витрачати менше часу на тренування, але отримувати якісний результат;

бажаєте запобігти опущення внутрішніх органів;

мрієте навчитися завжди тримати живіт підтягнутим, в тонусі;

ви хочете мати тонку талію і красивий прес

Регулярне виконання вакууму знижує рівень вісцерального жиру в організмі, який саме і "живе" в області нашого живота, сказала дівчина.

Коли вакуум робити не варто:

при загостренні хронічних захворювань черевної та тазової області;

протягом шести місяців після операцій на передній черевній стінці або тазової області;

під час менструації та вагітності;

при серцевій недостатності та декомпенсованих вадах серця.

Дарія Ставнича (фото: instagram.com/stavnicha_dasha)

Як робити вправу

Найголовніше у виконанні вакууму - дихання.

Схема вправи проста: робимо глибокий вдих, потім видихаємо все повітря, яке є у вас у легенях. Після цього починаємо плавно втягувати живіт і прагнути ніби дістати животом до спини.

В такому положенні, не дихаючи, бажано пробути від 10 секунд, розповіла Дарія.