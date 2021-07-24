Конец месяца принесет неожиданные повороты: женский гороскоп с 26 июля по 1 августа

Гороскоп на конец июля говорит о том, что в жизни многих знаков Зодиака возможны различные трудности, сложные задачи и внезапные перемены в разных сферах жизни. В личной жизни стоит проявить терпение и не торопиться принимать кардинальные решения.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 26 июля по 1 августа. Об этом сообщает издание SlovoFraza.

Овен

Посвятите эту неделю решению старых проблем, развязыванию тех узлов, которые уже дано вам не дают покоя. Для того чтобы успеть сделать все дела вовремя, нужно составить тщательный план действий и строго его придерживаться. Пройдитесь по всем своим закромам – пришло время избавляться от хлама, как физического, так и ментального. Без сожаления выбрасывайте из своей жизни все, что несет в себе негативную энергетику.

Телец

У вас в ближайшие дни получится наладить взаимоотношения с родными. Прислушивайтесь к просьбам близких, ищите компромиссные решения. Конец июля не подходит для спонтанной траты денег, постарайтесь сэкономить на что-то действительно нужное. Энергетика этой недели отлично подходит для новых знакомств – внимательно изучайте поведение человека до того, как решите пустить его в свою жизнь, есть риск попасть на негативные личности.

Близнецы

На этой неделе ожидайте приятные новости, но будьте готовы к тому, что с ними придет и сильная усталость. Распределите свои силы и восполняйте энергию, так как энергетика звезд и планет будет вас все время подталкивать к действиям. Справиться со стрессом помогут физические нагрузки и общение в теплом кругу друзей. Также важной будет поддержка ваших членов семьи – они помогут вернуть хорошее настроение.

Рак

Успех на этой неделе придет в деловой среде и появится возможность увеличить финансовый поток. Для этого нужно будет выполнить главное условие – избавиться от негативной энергетики со стороны. Не рассказывайте о своих планах – вам сильно завидуют. Справиться с трудностями будет легче благодаря поддержке со стороны семьи и друзей – вы можете доверить им свои беды. А вот привлечь позитивные перемены вам поможет настрой на успех.

Лев

Последняя неделя июля принесет позитивные перемены, так как энергетика звезд и планет будет просто толкать вас на внутренние преображения и внешние. Астрологи рекомендуют рискнуть со сменой имиджа, получить новые знания, отказаться от дурных привычек, переосмыслить свою жизнь и открыть дверь в свое будущее, где нет места потерям и разочарованиям.

Дева

Девам на этой неделе понадобится хорошее настроение, так как предстоит решить много сложных задач по пути к светлому будущему. Неделя станет благоприятной для получения новых навыков, развития талантов. Настройтесь на успех и не позволяйте мелким неприятностям портить ваше хорошее настроение. Закончить июль совсем без ошибок не получится, но нужно соблюдать осторожность и не торопиться в своих решениях.

Весы

В конце июля стоит позаботиться о своем физическом состоянии – начните оздоравливать свой организм, обзаведитесь полезными привычками, укрепляйте иммунитет. Пересмотрите свой рацион питания, выделите время для зарядки или пробежки – все это поможет вам подтянуть здоровью и преобразиться в лучшую сторону. У вас появятся силы не только для привлечения успеха в свою жизнь, но и возможность сохранить здоровье и красоту.

Скорпион

Вашим верным другом на этой неделе станет интуиция. Не игнорируйте то, что вам подсказывает внутренний голос – он поможет найти нужный путь и вовремя отказаться от идеи, которая заведет в тупик. Благодаря интуиции вы сможете преуспеть в деловой среде, в отношениях. Решение самых сложных задач обойдется без труда, если вы настроитесь на позитив и не позволите никому вмешиваться в свои планы.

Стрелец

У вас наступает период, когда одиночная работа принесет вам больше толку, чем игра в команде. Сфокусируйтесь на решении важных вопросов и не откладывайте решение в долгий ящик. Сил вам потребуется много, а значит и восполнять их нужно будет регулярно. Для того чтобы выполнить качественно и быстро свою работу – нужно правильно на нее настроиться. Позитивное мышление поможет найти выход из трудной ситуации.

Козерог

Привлечь позитив в собственную жизнь вам поможет соответствующее настроение. Энергетика звезд и планет будет нестабильной на этой неделе, могут появиться грусть и апатия, но поддаваться им не стоит – боритесь. Поделитесь своими страхами с близкими – это поможет эти страхи побороть Полезна будет и физическая активность, она снизит уровень стресса и тревогу.

Водолей

Остерегайтесь недоброжелателей на этой неделе, они могут навредить счастью и покою. Постарайтесь не делиться своими планами и не хвастаться везением. Это поможет уберечься от токсичных личностей и даст шанс воплотить в жизнь свои мечты. Планеты и звезды будут помогать тем, кто настроен решительно поменять свою жизнь в лучшую сторону.

Рыбы

Завершить июль на позитиве вам поможет умение не принимать близко к сердцу чужие проблемы. Неделя станет удачной для новых достижений, но стоит сосредоточиться на своих делах и посвящать в свои планы как можно меньше людей. В конце этого месяца ваша внутренняя гармония будет очень важна, прислушивайтесь к себе и своим желаниями, идите путем созидания, а не разрушения, слушайте свой разум.