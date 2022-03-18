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Клопотенко поделился рецептами украинских блюд из картофеля: просто и невероятно вкусно

Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Евгений Клопотенко рассказал об очень простых и вкусных украинских блюдах из картофеля, которые придутся по нраву всей семье.

Мы отобрали два оригинальных блюда - толчанку и картофель по-селянски из предложенных Клопотенко на сайте.

Украинская толчанка

Толчанка - одно из лучших национальных блюд нашей родной Украины. Это привычная для нас толченая картошка, но вместе с маком и фасолью.

Ингредиенты на 2 порции:

  • 3-4 картофеля
  • 1/2 стакана фасоли
  • 1 лавровый лист
  • 2 горошины душистого перца
  • 3 ст. л. мака
  • 50 г сливочного масла
  • соль и перец по вкусу

Почистите и нарежьте 3-4 картофелины. Закиньте их в сотейник с подсоленной водой и сварите. Не забудьте добавить туда 1 лавровый лист и 2 горошины душистого перца для аромата. В другой кастрюле сварите фасоль. По готовности слейте отвар. Можете также взять и консервированную красную фасоль.

Отвар из картофеля слейте в чашку, он еще понадобится, а из сотейника выложите лавровый листок и перец. Закиньте всю фасоль к картофелю, туда же положите 50 г сливочного масла и засыпьте 3 ст. л. мака.

Хорошенько перетрите картофель, чтобы все ингредиенты размялись. Регулируйте плотность толчанки отваром картофеля, что вы отставили в чашке.

Картофель по-селянски

"Картофель по-селянски готовить примерно 40 минут, а в результате получим нежное вознаграждение, пропитанное ароматами чеснока и тимьяна", - описывает рецепт Клопотенко.

Ингредиенты на 2-4 порции:

  • 500 г картофеля
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла
  • 2-3 веточки тимьяна
  • соль и перец по вкусу

Хорошенько помойте картофель, но кожуру не чистите. Резать тоже не нужно, сварите ее целой. Она должна быть наполовину готова (варить 15-20 минут). Выложите картофель на бумажные полотенца, чтобы он высох.

Налейте в форму для запекания 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Каждую картофелину разрежьте на 4 кусочка и выложите их в форму. Сделайте только один слой картофеля, чтобы он равномерно запекался.

Приплюсните чеснок с помощью ножа и закиньте в форму с картофелем. Также добавьте соль и перец по вкусу.

Сверху на картофель выложите несколько веточек тимьяна. Веточки можно заменить на сухой тимьян. Разогрейте духовку до 210 градусов и запекайте в ней картофель в течение 10-15 минут.

Ранее Евгений Клопотенко также дал простые рецепты из макарон.

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Евгений Клопотенко