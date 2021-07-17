Клопотенко дал простой рецепт кваса: отлично в жару!

В Украине лето в самом разгаре, а вместе с ним и изуряющая жара. Охладиться в такую погоду вам поможет стакан прохладного кваса по рецепту Евгения Клопотенко.
Рецепт кваса опубликован на YouTube известного кулинара.
Бородинский хлеб (400 г) порежьте кубиками со стороной приблизительно 1,5 см.
Подсушите порезанный хлеб на сковородке без масла, пока хлеб немного не подсохнет и не возьмется твердой корочкой.
Отрежьте от целого бруска 2 г дрожжей. Для приготовления кваса рекомендуется использовать только живые дрожжи.
Покрошите дрожжи руками в небольшую миску. Чем больше вы измельчите дрожжи, тем лучше они растворятся. Добавьте к дрожжам около 100 мл воды и 2 ст. л. сахара. Перемешайте, пока сахар полностью растворится. Переложите кубики хлеба в трехлитровую банку с закручивающейся крышкой, добавьте воду с дрожжами и оставшийся сахар. Затем долейте воды до верха банки, слегка перемешайте. Закройте неплотно крышкой и оставьте бродить при комнатной температуре на 1-4 дня.
Скорость брожения очень зависит от температуры, поэтому время приготовления может значительно отличаться. В жаркую погоду время приготовления кваса будет минимальным. Чем дольше вы выдержите квас, тем более насыщенным будет его вкус и резкость.
Процедите квас через сито с марлей в чистую емкость и сразу перелейте в банки с крышками и поставьте в холодильник. Домашний квас можно хранить в холодильнике до 10 дней.
Как мы ранее писали, Клопотенко дал рецепт запеканки из кабачков.