Клопотенко дал простой рецепт кваса: отлично в жару!

Для приготовления вам понадобятся

400 г бородинского хлеба

70 г сахара

2 г дрожжей (живые)

2,5 л воды

Пошаговый рецепт приготовления

Бородинский хлеб (400 г) порежьте кубиками со стороной приблизительно 1,5 см.

Подсушите порезанный хлеб на сковородке без масла, пока хлеб немного не подсохнет и не возьмется твердой корочкой.

Отрежьте от целого бруска 2 г дрожжей. Для приготовления кваса рекомендуется использовать только живые дрожжи.

Покрошите дрожжи руками в небольшую миску. Чем больше вы измельчите дрожжи, тем лучше они растворятся. Добавьте к дрожжам около 100 мл воды и 2 ст. л. сахара. Перемешайте, пока сахар полностью растворится. Переложите кубики хлеба в трехлитровую банку с закручивающейся крышкой, добавьте воду с дрожжами и оставшийся сахар. Затем долейте воды до верха банки, слегка перемешайте. Закройте неплотно крышкой и оставьте бродить при комнатной температуре на 1-4 дня.

Скорость брожения очень зависит от температуры, поэтому время приготовления может значительно отличаться. В жаркую погоду время приготовления кваса будет минимальным. Чем дольше вы выдержите квас, тем более насыщенным будет его вкус и резкость.

Процедите квас через сито с марлей в чистую емкость и сразу перелейте в банки с крышками и поставьте в холодильник. Домашний квас можно хранить в холодильнике до 10 дней.