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Кейт Миддлтон и принц Уильям запустили собственный YouTube-канал: первое видео

Новина українською → Великобритания, Четверг 06 мая 2021 07:14
Кейт Миддлтон и принц Уильям запустили собственный YouTube-канал: первое видео Фото: принц Уильям и Кейт Миддлтон (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили не ограничивать присутствие на интернет-площадках только сетью Instagram, и запустили собственный YouTube-канал. Супруги записали первое видео на хостинге с приветствием, и призывом подписываться.

Дебютный 25-секундный ролик опубликован 5 мая на YouTube-канале "Герцог и герцогиня Кембриджские".

Видео с короткими нарезками из жизни Кейт Миддлтон и принца Уильяма, эпизодами деятельности и поездок членов британской королевской семью, их обращение к пользователям сети за несколько часов уже успело набрать почти 700 тысяч просмотров. Количество подписчиков на момент написания материала достигло 165 тысяч.

"Тебе бы надо быть поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают", - с иронией обратился Уильям к Кейт на кадрах.

Супруги не забыли презентовать свой выход в YouTube и в аккаунте на Instagram, сопроводив пост видео с подписью "Лучше поздно, чем никогда - теперь мы на YouTube".

Видео: Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в YouTube и запустили свой канал

Как отмечает Vanity Fair, у королевской семьи есть официальный канал на YouTube с 2007 года, который был запущен незадолго до Рождества и в качестве своего дебютного видео представил первую телевизионную рождественскую трансляцию 1957 года, посвященную ее 50-летию.

Тогда королева Елизавета II сказала о переходе монархии в социальные сети, выразив надежду, что "эта новая среда сделает мое рождественское послание более личным и прямым".

В то время как тот канал документирует работу королевы и всей ее семьи, новый канал Уильяма и Кейт будет сосредоточен исключительно на их королевских обязательствах и инициативах.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым портретом принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения.

Также мы писали о том, что Меган Маркл стала писательницей - детская книга жены принца Гарри выйдет в начале июня, и посвящена теме отношений отца и сына.

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