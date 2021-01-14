Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон оказалась родственницей сразу двух голливудских звезд. Речь идет про красоток-сестер Эль и Дакоту Фаннинг.

Исследователи генеалогического дерева герцогини Кембриджской выяснили, что актрисы являются потомками короля Англии Эдуарда III, как, впрочем, и Кейт. Об этом пишет Express.co.uk.

26-летняя Дакота и 22-летняя Эль Фаннинг являются хоть и очень дальними, но все же кузинами, 39-летней Кейт Миддлтон.

Так, король Англии Эдуард III (годы жизни 1312-1377) был женат на Филиппе де Авен - дочери Вильгельма I Доброго. Дакота и Эль связанны с ним через мать Хизер Джой Аррингтон, которая является его праправнучкой.

Старшая из сестер, Дакота Фаннинг более известна своими детскими ролями. Она снялась в фильмах "Я - Сэм", "Гнев", "Война миров".

А карьера младшей сестры сейчас на пике. Она снялась в таких известных кинолентах, как "Вавилон", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Малефисента", "Неоновый демон".

Сестры Дакота и Эль Фаннинг

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям нарвались на гнев британцев из-за наглого нарушения карантина.

А вот родственница герцогини Кембриджской Меган Маркл, как оказалось, в немилости у еще одной голливудской звезды. Выяснилось, что супруга принца Гарри некогда намеревалась увести красаца-мужа у актрисы.