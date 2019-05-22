Канны 2019: от Элтона Джона до зомби-апокалипсиса

14 мая со сцены Большого театра Люмьер во Дворце фестивалей актеры Шарлотта Генсбур и Хавьер Бардем объявили открытым главный киносмотр года - 72-й Каннский кинофестиваль. Команда Одесского международного кинофестиваля не пропускает это событие, ведь самые громкие премьеры Канн мы ежегодно везем в Одессу. Дело осталось за малым - просмотреть максимальное количество картин за 12-дневный киномарафон и выбрать лучшие. А выбирать точно будет из чего!

Комедийный зомби-апокалипсис

Открылся 72-й Каннский кинофестиваль новым фильмом американского режиссера и частого гостя набережной Круазетт Джима Джармуша "Мертвые не умирают". На показ картины выстроилась огромная очередь - комедийный зомби-хоррор ждали давно, учитывая, что там снимались Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Адам Драйвер, Стив Бушеми, Игги Поп. И ждали не зря - метафоричный фильм о зомби-апокалипсисе в маленьком городке получился очень смешным, а порой и пугающим. Посмотрим, насколько поразило жюри, как Тильда Суинтон владеет самурайским мечом, Билл Мюррей ищет курицу, которую Том Уэйтс украл у Стива Бушеми, а Игги Поп вылезает из могилы. Возможно, Джиму Джармушу удастся завоевать "Золотую пальмовую ветвь", поскольку "Мертвые не умирают" участвует в основном конкурсе.

Наши в Каннах

Кадр из фильма "Домой" режиссера Наримана Алиева. Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев (справа)

Но претендентов на главную награду много - 21 фильм из 13 стран. За право называться лауреатом Канн будут бороться картины Педро Альмодовара, Ксавье Долана, братьев Дарденнов, Терренса Малика, Квентина Тарантино и других. Всего в конкурсной программе представлено 66 фильмов, во внеконкурсной и на спецпоказах - еще 18.

И среди них есть украинские: полнометражный дебютный фильм "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева из программы "Особый взгляд" и короткометражный игровой фильм "Анна" режиссера Декеля Беренсона в конкурсе короткого метра.

Идея коллективной ответственности

Второй день Каннского кинофестиваля ознаменовался показом фильмов, в которых, как и в работе Джармуша, тоже хватает насилия, но это скорее отголосок народного сопротивления. Показали французскую картину "Отверженные" и бразильский "Бакурау". И там, и там прослеживается идея коллективной ответственности на фоне боевой самоорганизации сообщества. "Отверженные" снял дебютант в полном метре Ладж Ли, расширив свою короткометражку. А вот авторство "Бакурау" принадлежит бразильскому кинокритику Клеберу Мендонсе Филью. В возрасте чуть больше 40 лет он дебютировал фильмом "Звуки по соседству" про обитателей мидл-классового квартала и продолжил эту тему в "Бакурау".

Многие ожидали показа фильма "Антлантика", которую сняла франко-сенегальский режиссер Мати Диоп. Примечательно, что в истории Каннского кинофестиваля она первая женщина-режиссер африканского происхождения, которая претендует на "Золотую пальмовую ветвь".

Говоря о Мендонсе Филье, упомяну румына Корнелиу Порумбою, который привез в Канны фильм "Гомера". В английской версии он называется "Свистуны", так как именно свист - важнейший элемент картины. Его разработали на одном из Канарских островов под названием Гомера для коммуникации на расстоянии, и теперь этот "язык" используют бандиты. По форме и сути, лента похожа на оммаж старому Голливуду, где отчетливо считываются многочисленные цитаты из Хичкока.

Рокетмен - кинобиография Элтона Джона

Но самым ярким событием стала мировая премьера биографического фильма о живой легенде Элтоне Джоне "Рокетмен". Ее спродюсировал сам композитор вместе со своим партнером Дэвидом Фернишем. Режиссером выступил Декстер Флетчер - тот самый, который доделывал "Богемную рапсодию" после скандального увольнения Брайана Сингера. Как признался в Каннах Элтон Джон, он тщательно подходил к выбору актера, который воплотит его на экране. Музыкант требовал, чтобы претенденты обладали вокальными данным. Когда он по совету посмотрел мультфильм "Пой" и узнал, что одного из героев (гориллу Джонни) озвучил Тэрон Эджерон, сразу же решил - это именно тот, кто нужен. На вечеринке по случаю премьеры, Элтон Джон и Тэрон Эджерон удивили публику совместным исполнением песни "Rocket Man", которая дала название фильму.

Кадр из фильма "Рокетмен"

В этот же день состоялась украинская вечеринка, куда пришли представители нашей киноиндустрии. Среди гостей были министр культуры Украины Евгений Нищук, глава Госкино Филипп Ильенко, президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко. Вместе мы провели акцию в поддержку политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме.

Все мы ждали показ "Тайной жизни" об австрийском фермере, отказавшемся служить нацистам по религиозным убеждениям. Не столько ради самой картины, сколько ради режиссера. Терренс Малик - одна из самых потаенных персон киноиндустрии. Он не дает интервью, редко показывается на публике. И в этот раз Малик остался верен себе: режиссер попал в зал через какой-то потайной ход, избежав красной дорожки. Часть критиков уже назвали новую работу американца шедевром чистого кинематографического искусства, хотя оценки у фильма пока не высокие.

Больше всего меня поразил Гаспар Ноэ. На специальном полуночном сеансе он показал фильм "Lux Aeterna" с Беатрис Даль и Шарлоттой Генбсур. Это репортаж со съемок фильма про ведьм со всеми свойственными Ноэ метафорическими и шокирующими элементами.

На питчинге Cinéfondation Residence в рамках индустриальной секции в Каннах украинский режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук представил проект своего дебютного фильма "Памфир". Это история про мужчину, который хочет быть прилежным семьянином, но ради близких вынужден свернуть с честного пути.

Ален Делон в Каннах 2019 получил "Золотую пальмовую ветвь" (фото: AFP)

На выходных в зале Дебюсси фестивального дворца состоялось вручение почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад Алена Делона в мировой кинематограф. На церемонию 83-летний актер пришел со своей дочерью Анушкой Делон. Получая награду, легенда кино не сдерживал слез, чем растрогал многих зрителей. Актер поблагодарил всех и в заключение объявил о завершении своей карьеры. Кстати, когда было объявлено, что почетную "Золотую пальмовую ветвь" получит именно Ален Делон, основательница организации Женщины и Голливуд Мелисса Сильверштейн раскритиковала руководство кинофестиваля, отметив, что актер неоднократно позволял себе расистские и гомофобные высказывания. Но дирекция Канн настояла на том, что Ален Делон выдающийся актер и часть истории кинофестиваля.

Канны 2019: что-то новенькое

Вэтом году на фестивале немало новшеств. В основном конкурсе нет ни одного проекта стриминг-сервиса Netflix, журналистов просят подписывать соглашение о неразглашении содержания конкурсных фильмов до конца киносеансов - причем даже в соцсетях нельзя ничего постить. Не исключаю, что подобные меры приняли в отношении авторов. К примеру, Джим Джармуш не обновлял свой Твиттер с января. А Педро Альмодовар, который говорил, что опубликует свои дневники эпохи председательства в каннском жюри, от затеи отказался, сказав, что "Все, что происходит в Каннах, должно оставаться в Каннах".

Не обошли стороной тему гендерного равенства. На 72-м Каннском кинофестивале в состав отборочного комитета и жюри в этом году вошло равное количество женщин и мужчин. А в официальной программе представлено 20 женщин-режиссеров. Надеюсь, удастся посмотреть большую часть их работ. Впереди больше недели ежедневных показов фильмов, а значит, что нас ждет много открытий и неожиданностей!

Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич