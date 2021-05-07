Каминская рассказала о горе в семье: "спасибо, что пришел попрощаться"

Каминская также опубликовала свои фото вместе с папой - когда она была еще ребенком, и уже взрослой, и другие архивные снимки.

Артистка призналась, что этой ночью ей приснился отец. Таким образом, уверена Слава, родитель приходил к ней, чтобы проститься.

Слава Каминская показала детское фото с отцом (фото: instagram.com/babaslavka)

Певица трогательно высказалась об отце, которого очень любила.

"Папа... ты мне сегодня снился... Спасибо, что пришел попрощаться. Я так боялась, что этот день когда-нибудь настанет", - написала Каминская.

Слава добавила, что всегда будет помнить родителя, который продолжить жить в ее детях - Леоне и Лауре.

"Ты навсегда останешься в моей памяти, в моих детях. Папа..." - говорится в публикации.

Слава Каминская показала фото с отцом (фото: instagram.com/babaslavka)

В сети высказывают соболезнования в связи со смертью отца Каминской, а также говорят слова поддержки.

Напомним, ранее Слава Каминская откровенно призналась, как развод родителей повлиял на нее. Артистка тогда отметила, что отец-моряк, когда они жили в Одессе, как правило, не было дома 9 месяцев из 12-ти.

Папа поддержал мечты дочери о карьере певицы. Впрочем, фанатом ее творчества он не был, признавалась Слава.

Долгое время после того, как родители певицы расторгли свой брак, Каминская с отцом не виделась. По ее словам, фактически они не общались более 20-ти лет. Ситуация изменилась после рождения у Славы детей.

Слава Каминская с папой (фото: instagram.com/babaslavka)