Каменських у день народження звернулася до українців: "про таке бажання не треба мовчати!"
Настя Каменських 4 травня святкує день народження. Співачці сьогодні - 35. А найкращим подарунком на честь ювілею артистка вважає допомогу зі збором коштів на потреби Збройних сил України.
Про це зірка написала у своєму Instagram.
“Рік тому уявляла, як буду святкувати цей день вдома, в колі рідних і друзів. І ніколи не думала, що у свій ювілей загадаю лише одне бажання: щоб якнайшвидше закінчилась війна і ми перемогли! Не вірю, що про таке бажання треба мовчати. Навпаки, вірю - воно здійсниться, якщо про нього говорити! І не просто говорити, а робити все, що від нас залежить задля цього!" - написала Настя.
"Тому для мене буде найкращим подарунком, якщо сьогодні ми разом з вами зробимо добру справу і зберемо кошти на придбання автомобілів для ЗСУ", - додала вона.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Таким чином Каменських долучається до ініціативи ведучого і актора Юрія Рихлика, який декілька днів тому, теж у свій 35-й день народження, почав збирати кошти на автівки для українських військових.
І за весь час збору завдяки донатам він зібрав кошти для купівлі 22 машин.
"Давайте приєднаємось до його збору і придбаємо якомога більше автомобілів для тих, хто захищає нас і нашу землю! Кожна гривня має значення! Пам’ятайте, перемога - це наша спільна справа!" - закликає Каменських.
Реквізити для збору коштів на машини для ЗСУ:
PayPal:
- [email protected] (0979630650)
Monobank:
- гривня: 4441114456969623
- євро: 5375419908011883
- долар: 5375418810686709
ПриватБанк:
- 5168745020199458
Раніше Каменських з The Black Eyed Peas заспівала антивоєнний гімн і розплакалася.
Перед цим українські зірки записали неймовірно сильний ролик до воїнів ЗСУ.
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