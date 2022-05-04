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Каменських у день народження звернулася до українців: "про таке бажання не треба мовчати!"

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Середа 04 травня 2022 17:20
Каменських у день народження звернулася до українців: "про таке бажання не треба мовчати!" Настя Каменських закликає підтримувати ЗСУ (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Дмитрий Войналович

Настя Каменських 4 травня святкує день народження. Співачці сьогодні - 35. А найкращим подарунком на честь ювілею артистка вважає допомогу зі збором коштів на потреби Збройних сил України.

Про це зірка написала у своєму Instagram.

“Рік тому уявляла, як буду святкувати цей день вдома, в колі рідних і друзів. І ніколи не думала, що у свій ювілей загадаю лише одне бажання: щоб якнайшвидше закінчилась війна і ми перемогли! Не вірю, що про таке бажання треба мовчати. Навпаки, вірю - воно здійсниться, якщо про нього говорити! І не просто говорити, а робити все, що від нас залежить задля цього!" - написала Настя.

"Тому для мене буде найкращим подарунком, якщо сьогодні ми разом з вами зробимо добру справу і зберемо кошти на придбання автомобілів для ЗСУ", - додала вона.

Каменських у день народження звернулася до українців: &quot;про таке бажання не треба мовчати!&quot;

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Таким чином Каменських долучається до ініціативи ведучого і актора Юрія Рихлика, який декілька днів тому, теж у свій 35-й день народження, почав збирати кошти на автівки для українських військових.

І за весь час збору завдяки донатам він зібрав кошти для купівлі 22 машин.

"Давайте приєднаємось до його збору і придбаємо якомога більше автомобілів для тих, хто захищає нас і нашу землю! Кожна гривня має значення! Пам’ятайте, перемога - це наша спільна справа!" - закликає Каменських.

Реквізити для збору коштів на машини для ЗСУ:

PayPal:

Monobank:

  • гривня: 4441114456969623
  • євро: 5375419908011883
  • долар: 5375418810686709

ПриватБанк:

  • 5168745020199458

Раніше Каменських з The Black Eyed Peas заспівала антивоєнний гімн і розплакалася.

Перед цим українські зірки записали неймовірно сильний ролик до воїнів ЗСУ.

Також слухайте пісню NK про Україну, яка пробирає до сліз.

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Настя Каменських
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