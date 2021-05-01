Календарь стрижек на май: когда к парикмахеру идти нельзя

Важными факторами, которые влияют на рост волос и их здоровье, являются лунная фаза (новолуние, полнолуние, растущая луна или убывающая), знак зодиака и лунные сутки.

Растущая луна ускорит рост волос – это период с 12 по 25 мая.

Убывающая луна замедлит рост волос после стрижки и сохранит дольше форму прически – с 1 по 10 мая и с 27 по 31 мая.

Самые благоприятные дни в мае: 1, 12, 13, 15-17, 19, 21-23, 28, 29 мая. В эти дни все виды стрижек станут удачными, новая прическа пойдет волосам на пользу и улучшит настроение.

Неблагоприятные дни в мае: 5, 6, 11, 16, 17, 23, 31 мая. В эти дни стоит отказаться от похода в салон красоты и манипуляций с волосами.

Удачные дни для покраски волос: 2, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 мая.

Самые удачные дни для маникюра и педикюра: 2, 16, 21, 28 и 30 мая.