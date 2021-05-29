Календарь праздников на июнь 2021: сколько будем отдыхать и что отмечать

Первый летний месяц нас порадует дополнительными выходными и важными интересными праздниками. В конце месяца украинцы получат два продолжительных уикенда, в связи с Троицой и Днем конституции.
Сколько будем отдыхать в июне и какие важные даты и праздники будем отмечать – читайте в нашем материале ниже.
Дополнительные выходные и перенос рабочих дней
В июне будет 20 рабочих дней и 10 выходных. Дополнительными выходными днями станут понедельник, 21 июня и понедельник, 28 июня. 20 июня будет отмечаться Троица и украинцы получат три выходных дня подряд – 19, 20 и 21 июня. А 28 июня – День конституции, соответственно выходными станут 26, 27 и 28 июня.
Календарь праздников и памятных дат на июнь 2021
1 июня - День защиты детей
4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии
4 июня - День хозяйственных судов
5 июня - Всемирный день окружающей среды
6 июня - День работников водного хозяйства
6 июня - День журналиста
6 июня - День работников местной промышленности
8 июня - Всемирный день океанов
9 июня - Международный день друзей
12 июня - День работников фондового рынка
13 июня - День работников легкой промышленности
14 июня - Всемирный день донора
17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
18 июня - День участкового инспектора полиции
20 июня - День медицинского работника
20 июня -Троица
20 июня - Всемирный день беженцев
22 июня - День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине
23 июня - День государственной службы ООН
23 июня - День государственной службы Украины
25 июня - День таможенной службы Украины
26 июня - Международный день ООН в поддержку жертв пыток
26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота