Календарь праздников на июнь 2021: сколько будем отдыхать и что отмечать

Первый летний месяц нас порадует дополнительными выходными и важными интересными праздниками. В конце месяца украинцы получат два продолжительных уикенда, в связи с Троицой и Днем конституции.

Сколько будем отдыхать в июне и какие важные даты и праздники будем отмечать – читайте в нашем материале ниже.

В июне будет 20 рабочих дней и 10 выходных. Дополнительными выходными днями станут понедельник, 21 июня и понедельник, 28 июня. 20 июня будет отмечаться Троица и украинцы получат три выходных дня подряд – 19, 20 и 21 июня. А 28 июня – День конституции, соответственно выходными станут 26, 27 и 28 июня.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда в Украине отмечают День отца.

А также мы писали о том, когда наступит день летнего солнцестояния.