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Календарь праздников на июнь 2021: сколько будем отдыхать и что отмечать

Автор: Анна Шиканова

Первый летний месяц нас порадует дополнительными выходными и важными интересными праздниками. В конце месяца украинцы получат два продолжительных уикенда, в связи с Троицой и Днем конституции.

Сколько будем отдыхать в июне и какие важные даты и праздники будем отмечать – читайте в нашем материале ниже.

Дополнительные выходные и перенос рабочих дней

В июне будет 20 рабочих дней и 10 выходных. Дополнительными выходными днями станут понедельник, 21 июня и понедельник, 28 июня. 20 июня будет отмечаться Троица и украинцы получат три выходных дня подряд – 19, 20 и 21 июня. А 28 июня – День конституции, соответственно выходными станут 26, 27 и 28 июня.

Календарь праздников и памятных дат на июнь 2021

  • 1 июня - День защиты детей
  • 4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии
  • 4 июня - День хозяйственных судов
  • 5 июня - Всемирный день окружающей среды
  • 6 июня - День работников водного хозяйства
  • 6 июня - День журналиста
  • 6 июня - День работников местной промышленности
  • 8 июня - Всемирный день океанов
  • 9 июня - Международный день друзей
  • 12 июня - День работников фондового рынка
  • 13 июня - День работников легкой промышленности
  • 14 июня - Всемирный день донора
  • 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
  • 18 июня - День участкового инспектора полиции
  • 20 июня - День медицинского работника
  • 20 июня -Троица
  • 20 июня - Всемирный день беженцев
  • 22 июня - День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине
  • 23 июня - День государственной службы ООН
  • 23 июня - День государственной службы Украины
  • 25 июня - День таможенной службы Украины
  • 26 июня - Международный день ООН в поддержку жертв пыток
  • 26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
  • 27 июня - День молодежи
  • 28 июня - День Конституции Украины

Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда в Украине отмечают День отца.

А также мы писали о том, когда наступит день летнего солнцестояния.

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