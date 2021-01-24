Под какими созвездиями рождаются миллиардеры: всего 4 знака Зодиака

Астрологи проанализировали даты рождения самых популярных миллиардеров. Как выяснилось, среди самых богатых людей мира также выстроилась иерархия в Зодиакальном кругу. Какие знаки чаще всего становятся богачами – читайте ниже.

О 4 самых успешных в финансовом плане знаках Зодиака пишет Horoscopes.rambler.

Дева

Девы - один из самых богатых знаков Зодиака. Известно, что среди долларовых миллиардеров около 12% родились именно под этим знаком. Они добились своего богатства с помощью трудолюбия, коммуникабельности и обаяния. Нужно постараться, чтобы войти в эти 12%.

Овен и Водолей

Овнов и Водолеев среди самых богатых людей мира 8%. Астрологи говорят, что Водолеи запросто могут заработать огромное количество денежных средств, а все благодаря широкому кругозору и дружелюбию. Из-за любви к свободе они часто бывают освобождены от семейных уз, их ничто не может отвлечь от заработка. Овны делают упор на настойчивость. Они всего могут добиться сами с помощью своего трудолюбия. В арсенале таких людей всегда найдется хитрость и изворотливость.

Рыбы

Очень часто в список миллиардеров попадают Рыбы. По словам экспертов, они отличаются настойчивостью и упертостью. Такие люди запросто могут сделать огромное состояние, для этого им понадобится лишь смекалка, которая в итоге приведет их к успеху. Представители этого знака зодиака обладают невероятной интуицией, они преследуют успех, как охотники добычу.

Напомним, ранее мы писали о том, каким знакам Зодиака звезды обещают богатство в феврале.

А также рассказывали о том, кому из знаков Зодиака невероятно повезет в любви в феврале.