UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие вещи в доме нельзя часто стирать, чистить и убирать. Это их очень быстро испортит

Фото: Какие вещи в доме нельзя часто стирать, чистить и убирать (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Уборка в доме - дело хорошее и нужное. Но бывает, что скрупулезные любители чистоты сами того не подозревая портят вещи лишний раз натирая их до блеска или выстирывая до идеала.

Каким вещам в доме такой подход лишь вредит - читайте ниже в материале Lite.

Зеркала

Зеркала нельзя очищать слишком часто, так как это повреждает их поверхность. Особенно в ванной, где повышенная влажность. Достаточно раз в неделю проходиться по поверхности мягкой салфеткой со специальным средством.

Мебель

Трудно не повредить деревянную мебель, если постоянно чистить ее с особенной тщательностью. Кроме того из-за частой уборки поверхность теряет цвет. Достаточно тряпочки из микрофибры, чтобы вытереть пыль.

Ковры

Чистить ковры пылесосом раз в неделю - вполне нормально. А вот более агрессивные методы, такие как чистка паром или специальными химическими средствами все же сокращают срок службы покрытий. Делайте это не чаще двух раз в год.

Декоративные покрывала

Конечно, их тоже необходимо стирать, но гораздо реже, чем постельные принадлежности. Так они прослужат значительно дольше. Необходимо ознакомиться с составом декоративных покрывал и прочитать рекомендации по уходу за ними, если не хочется, чтобы вещь пришла в негодность за очень короткое время.

Ранее сообщалось, как держать себя в форме, если вы сидите много дома.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте LITE в Google News
дом