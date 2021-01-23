Ищите позитивные ноты: гороскоп для всех женщин с 25 по 31 января

Гороскоп на конец января говорит о том, что первый месяц года нужно закончить на позитивной ноте, сконцентрироваться на своих достижениях и отпустить все негативные и неприятные моменты.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 25 по 31 января. Об этом пишет SlovoFraza.

Женщина-Овен

Все, что вам понадобится в ближайшие дни – это контролировать свои эмоции. Соблазны, слухи, суета – все это может принести немало проблем и огорчений, стоит отказаться от потакания минутным слабостям. Неделя будет ответственной и от поведения будет зависеть очень многое. Овны смогут выиграть или проиграть – все в их руках.

Женщина-Телец

Астрологи рекомендуют начать последнюю неделю января с приведения в порядок внутренней гармонии. Уверенность, спокойствие, отсутствие спешки – это позволит быстрее прийти к нужному результату, не ошибиться в шаге от победы и избежать ненужных конфликтов. Неделя будет удачной для достижения материального благополучия, сохраняйте бдительность.

Женщина-Близнецы

Начните борьбу с негативом уже на этой неделе, и с внутренним, и с внешним. Разрушительные эмоции могут сильно усложнить ваши дела в любви, работе – попрощайтесь с таким негативом. Позитивный настрой поможет осуществить все задуманное, и начнет вас подталкивать вперед, к достижению небывалых высот.

Женщина-Рак

Ближайшие дни будут идеальными для активной работы, направленной на улучшения во всех сферах жизни. Астрологи рекомендуют отбросить сомнения и застенчивость, чтобы вас не обошли конкуренты и не уплыло счастье. В выходные нужно хорошенько отдохнуть, побаловать себя покупками и заняться собой.

Женщина-Лев

В последние дни января Львы смогут воплотить в жизнь самые смелые идеи. Но только, если перестанут думать о прошлом и начнут радоваться достижениям. Все, что произошло ранее, нужно оставить за спиной и идти навстречу новым победам. Займитесь решением финансовых проблем, чтобы в феврале работать с фундаментом и не отвлекаться на трудности.

Женщина-Дева

Уделите внимание своей безопасности, откажитесь от всего, что разрушает ваше счастье и удачу. С понедельника по пятницу займитесь финансовыми вопросами, а вот на выходных откажитесь от любых нововведений в пользу исправления ошибок. Можно также возобновить ранее отложенные дела.

Женщина-Весы

Звезды сулят Весам невероятную романтику, и астрологи обещают, что дамам улыбнется удача, они смогут в последние дни января обрести счастье в личной жизни. Тем, кто находится в поиске второй половины, важно прислушиваться не только к эмоциям, но и к голосу разума, чтобы не попасть в лапы манипулятора или токсичных личностей. А семейным парам стоит больше проводить времени вместе и много разговаривать.

Женщина-Скорпион

Вам стоит сосредоточиться на делах и не бояться воплощать в жизнь самые смелые идеи и планы. С 25 по 30 января можно начинать что-то новое, но с 31 января ретроградный Меркурий затормозит все дела. Важные решения в области финансов придется перенести на февраль.

Женщина-Стрелец

У Стрельцов могут возникнуть проблемы с перепадами настроения. Астрологи советуют не рваться в бой, и постараться вернуть свое душевное состояние в норму. Неделю лучше начать с чего-то, что помогает достичь внутренней гармонии и покоя. Это позволит уберечься от промахов, скандалов и конфликтов.

Женщина-Козерог

Неделя сулит много негатива, но он нахлынет, если представительницы этого знака позволят вставлять палки в колеса. Стоит защититься от любых проявлений агрессии и конфликтов. Астрологи рекомендуют не рассказывать о своих планах – могут сорваться важные дела из-за влияния со стороны.

Женщина-Водолей

Неделя станет очень успешной, если не сидеть сложа руки и не бояться ответственности. Удача придет к тем, кто держит свое слово и не пытается обманом достичь благополучия. Не стоит Водолеям потакать своим капризам. Непостоянство в эмоциях может привести к проблемам в общении.

Женщина-Рыбы

Вам понадобится вся выдержка и умение анализировать происходящие события. Не торопитесь с активными действиями, чтобы в спешке не пропустить важные знаки и не остаться в нехорошей ситуации. Не стоит проводить рискованные мероприятия и сделки с незнакомцами – это грозит оказаться обманутыми.

Напомним, ранее мы писали о том, каким знакам Зодиака звезды обещают богатство в феврале.

А также рассказывали о том, кому из знаков Зодиака невероятно повезет в любви в феврале.