Илона Маска обвиняют в избиении Эмбер Херд: миллиардера вызвали в суд

Джонни Депп подал новый иск в суд по делу избиения его бывшей жены, американской актрисы Эмбер Херд. Теперь участником процесса станет миллиардер и изобретатель Илон Маск, которого связывали отношения с женой звезды "Пиратов Карибского моря"

Сообщается, что после проигрыша судебного процесса против Эмбер Херд ии таблоида The Sun Депп решил взять реванш. И цена вопроса теперь 50 миллионов долларов.

57-летний актер пытается восстановить пострадавшую репутацию, после того как таблоиды назвали его "человеком, бьющим женщину". Депп обвиняет The Sun в клевете. И к делу он хочет приобщить основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, который имел роман с его женой.

Миллиардер уже получил повестку в суд от адвокатов актера. И обвинения небезосновательны. Представителей знаменитости интересуют подробности, касающиеся дела с британским таблоидом The Sun и "каких-либо обвинений в физическом или домашнем насилии" относительно Эмбер Херд.

Ведь у Деппа есть козырь - видео, слитое в сеть. На нем актриса изменяет мужу в их же доме еще до официального разрыва. Дело было в 2016-м году, когда пару видели в пентхаусе Джонни Деппа. Якобы там у Маска и Херд был секс втроем, а третьей была еще одна знаменитость - модель и актриса Кара Делевинь.

Позже работники имения Джонни Деппа заверили, что видели на лице Эмбер Херд синяки после того, как она тайно встречалась с изобретателем. Охранники убеждены, что актрису избивал именно Илон Маск.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд были женаты 15 месяцев. После развода оба обвинили друг друга в побоях. Херд и Депп познакомились на съемках фильма "Ромовый дневник" в 2009 году.