Холодная погода будет держаться: какие области накроет 20-градусными морозами

Погода в Украине все еще будет холодной в некоторых областях - местами удержатся 20-градусные морозы, но на большинстве территорий ожидается потепление. Что будет с погодой 21 января - читайте в нашем материале.

Так, по прогнозу Наталки Диденко в Facebook, уже в четверг температура воздуха в большинстве областей поднимется до нуля и выше. Но на Востоке и прилегающих к восточной части областях все еще холодно и даже очень.

"Ночью на Востоке, Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и даже Запорожье вероятно -15... -24 градуса, а днем -4... -10 градусов", - пишет синоптик.

А вот на Западе будет +2... +7 тепла. На остальной же территории - постепенный переход от умеренных морозов ночью до оттепели днем.

Серьезные осадки 21 января маловероятны. При этом теплая воздушная масса принесет усиление ветра.

В Киеве ближайшей ночью еще морозно - до -8... -10 градусов, а уже завтра днем потеплеет до оттепели.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что будет с температурой воздуха в стране 21 января.

Погода в Украине 21 января (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее народный синоптик рассказал также, когда в Украине следует ждать мощных снегопадов и новой волны похолодания с 20-градусными морозами.

Также метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, каких климатических изменений ждать в Украине в ближайшие пять лет.