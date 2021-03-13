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Холода затянутся надолго: синоптики уточнили прогноз на март

Новина українською → Суббота 13 марта 2021 06:30
Холода затянутся надолго: синоптики уточнили прогноз на март Погода в марте будет холодной (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в марте будет прохладной до конца месяца, а более существенное потепление придет лишь в апреле, да и то не в самом начале месяца. Синоптики прогнозируют, что в марте столбики термометров не превысят показатели в +10 градусов даже на Юге.

Об этом нам рассказали синоптики ресурсов Gismeteo, Accuweather, Meteoprog.

По данным Gismeteo, с субботы 13 марта, температура повысится до +4+9 градусов, но ночью заморозки останутся. Потепление придет вместе с дождями и продержится до вторника, 16 марта.

Затем температура снова снизится и почти до конца марта будет держаться на значениях +2+7 днем, а ночью около нуля и ниже. Лишь в последние дни марта немного потеплеет.

Синоптики прогнозируют умеренное количество осадков в первый месяц весны, но мокрый снег может выпасть даже после 20-х чисел.

Холода затянутся надолго: синоптики уточнили прогноз на мартХолода затянутся надолго: синоптики уточнили прогноз на мартХолода затянутся надолго: синоптики уточнили прогноз на мартХолода затянутся надолго: синоптики уточнили прогноз на март

Погода в Украине, прогноз на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Ресурс Meteoprog прогнозирует погодные качели в марте, но особого тепла также ждать не стоит. По крайней мере об этом говорят двухнедельные данные для Киева. При этом ночные морозы могут быть и после 25-го марта.

Холода затянутся надолго: синоптики уточнили прогноз на март

Погода в Киеве, прогноз на две недели (скрин: meteoprog.ua)

Аccuweather также в прогнозе для Киева на месяц обещает прохладный март без периодов сильного потепления.

Холода затянутся надолго: синоптики уточнили прогноз на март

Погода в Киеве, прогноз на месяц (скрин: accuweather.com)

Тем временем экологи обещают, что лето будет знойным и засушливым, что приведет к проблемам с урожаем, обмелению и пересыханию рек.

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