Грозы и сильная жара: антициклон решил задержаться в Украине

В среду, 23 июня сильными дождями накроет часть западных областей и юг страны. В остальных регионах будет сухо и небольшая облачность. Ночью в Украине от +18 до +21 градуса. Днем от +32 до +35 градусов почти во всех областях. Немного прохладнее будет только в Одессе и Николаеве, там синоптики обещают +26 +28 градусов.

В Киеве 23 июня без осадков, облачно. Ночью +19 +21 градус, днем +32 +34 градуса.

Карта погоды в Украине на среду, 23 июня

В четверг, 24 июня, грозами зацепит Волынь, Львов и юг Украины. В остальных областях будет сухо и солнечно. Ночная температура составит +17 +21 градус, дневная поднимется везде, на западе и юге ожидается до +33 градусов, в остальных регионах до +35 градусов.

В Киеве 24 июня будет сухо и солнечно, ночью +20 +22 градуса, днем +33 +35 градусов.

До субботы погода в Украине существенно не изменится, а вот на выходных страну снова начнут накрывать грозы. Температура упадет только в западных областях. Ночью до +16, днем до +24 +27 градусов. На остальной территории страны на выходных будет жарко, от +30 до +35 градусов.

В Киеве на выходных ожидаются грозы, в субботу прогреется до +33 градусов, в воскресенье ожидается +28 +30 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 27 июня