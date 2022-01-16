Гороскоп для всех знаков Зодиака с 17 по 23 января: время принятия решений

Самая лучшая тактика для всех знаков Зодиака на этой неделе – действовать размеренно и обдумывать свои шаги. Стоит воздержаться от спешки и импульсивности.

Овен

Начало недели будет непростым, придется проявить силу воли и умение действовать быстро и решительно. Середина недели принесет легкую прибыль.

В субботу ожидайте приглашения в гости или небольшое путешествие. Воскресенье принесет трудности личного характера и небольшое ухудшение здоровья.

Телец

В понедельник может исполниться ваше заветное желание. В середине недели вы можете столкнуться с людьми, которые захотят вас использовать в своих целях.

Проверяйте любую информацию несколько раз до того, как принимать решение. Пятница принесет небольшие деньги, а в конце недели вас ждет неожиданное знакомство с человеком, который может стать самым важным в вашей жизни.

Близнецы

Первая половина недели будет очень удачной в личной жизни, а на работе возможны положительные перемены. В четверг или пятницу возможно событие, которое неприятно повлияет на вашу самооценку и вселит неуверенность.

Оригинальный совет близкого человека поможет исправить ситуацию. Суббота будет насыщенной, а воскресенье – спокойным.

Рак

С понедельника ожидается много дел и хлопот: неожиданная подработка, возвращение старых клиентов, а в личной жизни начнется период радикальных перемен.

В конце недели вероятно небольшое путешествие. В воскресенье будьте осторожны, негативные события могут испортить все планы.

Лев

У вас намечается очень благоприятный период и можете смело браться за любые дела. Во вторник стоит запускать нововведения в бизнесе, в среду делайте крупные покупки, а четверг посвятите сфере любви.

В конце недели обратите внимание на семью – ваше личное время станет для них отличным подарком.

Дева

Вам астрологи обещают успех во всех сферах жизни и даже в самых обычных домашних делах. В ближайшую неделю вы сможете сделать больше, чем за весь предыдущий месяц.

Со вторника начинайте воплощать в жизнь все, что давно хотели. Например, отправляйтесь в путешествие, которое вы хотели совершить именно зимой. Постарайтесь, чтобы день отъезда выпал на пятницу или субботу.

Весы

В понедельник могут быть неприятности из-за собственной невнимательности или ссора с коллегой. Во вторник ожидается аврал, но вы справитесь и даже покажете себя в выгодном свете.

Во второй половине недели вам предложат подработку – не упустите шанс. Одиноким Весам стоит подумать о причинах своего одиночества и признать, что вы просто боитесь отношений.

Скорпион

Середина зимы вас опечалит мыслями о нестабильной ситуации с деньгами. В понедельник могут быть внушительные поступления, но до четверга вы успеете все потратить. Отложите часть прибыли.

Пятница принесет некоторую стабильность, и вы сможете заключить выгодное соглашение. Выходные проведете с любимым человеком и получите удовольствие от домашних хлопот.

Стрелец

Начало недели будет спокойным, и вы будете абсолютно всем довольны. Полнолуние принесет вам предприимчивость, мягкость, дипломатичность и решительность.

Для вас это состояние будет необычным, но очень эффективным в сфере взаимоотношений и карьеры. В субботу на вас свалится простуда или скандал. А в воскресенье вас успокоит визит старого друга или разговор с ним по телефону.

Козерог

Нервное перенапряжение и влияние Луны могут спровоцировать грандиозный скандал на работе в начале недели. Вам стоит очень постараться, чтобы не переступить черту.

Напряженная обстановка и плохое настроение не отпустят до четверга, а потом ситуация начнет стабилизироваться. В субботу отдохните, сходите на массаж. В воскресенья прекрасный отдых могут испортить неприятности на работе.

Водолей

Неделя обещает быть непростой, и ситуация с деньгами ухудшится до предела. Вы всерьез задумываетесь о радикальном шаге. Личная жизнь тоже начнет трещать по швам.

Если вы хотите сохранить то, что у вас есть – вам придется изменить своим принципам. Общение с друзьями может испортить ситуацию. В воскресенье возможно знакомство с человеком, который поддержит в трудной ситуации.

Рыбы

В начале недели вам придется отстаивать свои принципы в определенных кругах. Но вы сможете проявить себя как ответственный и взрослый человек. Это укрепит репутацию и поможет завоевать вам авторитет.

Ближе к выходным могут быть проблемы со здоровьем и виной тому – ваша собственная халатность. Воскресенье проведите дома – покой и минимум нагрузок помогут вам восстановить силы.