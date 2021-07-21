Гороскоп для Тельца на август 2021: какие перемены принесет вам конец лета в деньгах и любви

В августе 2021 у вас появится шанс повысить свои доходы, профессионально вырасти благодаря действиям в бизнесе или карьерному росту.

Не исключено получение финансовой помощи от родственников, выгоды со стороны влиятельных людей, начальства.

"Особенно хорошо пойдет теневой бизнес, медицина, сферы, связанные с морем и водой, живностью, доходы от творчества", - говорит Арина Артуровна.

Что касается сферы любви, то романтические увлечения могут быть тайными. Вы можете оказаться вовлечены в любовный треугольник, придуманную любовь, которая будет жить только в вашей голове.

"Вероятны любовные взаимоотношения из прошлого, особенно те, в которых пострадали вы. Непредвиденные развязки любовных историй. Информацию, которую вы получите в этом месяце, может содержать тонкие намеки или скрытый смысл, понятный лишь только вам", - добавила астролог.

Также на первый план выступит ваша интуиция, которая поможет разобраться в сложных ситуациях.

В августе могут быть неприятности и негативные известия, не исключены вынужденные переезды, судебные разбирательства, несвобода выбора.

"Возможно кто-то попытается подчинить себе вашу волю, поставить вас перед выбором, так же есть указание на болезнь кого-то из родственников, зависимость от других людей и ограниченные инициативы", - предупреждает эксперт.