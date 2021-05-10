Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака: кому на этой неделе сильно повезет
Гороскоп по картам Таро на неделю расскажет всем знакам Зодиака, какие приятные и не очень события их могут ожидать в период с 10 по 16 мая. Таролог дала совет каждому из нас, как добиться успеха в этот период.
Об этом нам рассказала таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис).
Овен
На этой неделе Овны могут рассчитывать на хорошие результаты практически во всех жизненных сферах. Особенно, если успели подтянуть "хвосты", и они не станут путаться под ногами на пути к вашим целям! Благоприятна эта неделя для взаимодействия с государственными структурами - большинство ваших обращений получат "зеленый свет".
Телец
Не самая легкая неделя для Тельцов, но не настраивайтесь на волну пессимизма - у вас неплохие шансы получить прибыль и решить застарелые проблемы необычными способами. Не бойтесь выходить за рамки шаблонов, экспериментировать и берите инициативу в свои руки! На этой неделе инициатива едва ли окажется наказуема. Дерзайте!
Близнецы
Для Близнецов неделя обычная и ничем не выделяющаяся. И пока события развиваются на "нейтралке", вы можете позволить себе передохнуть, уделить больше времени общению с близкими и дорогими вам людьми или заняться практиками самопознания и самосовершенствования. Активность отложите до более подходящих времен.
Рак
На этой неделе Раки смело могут претворять в жизнь свои планы - большинство из них ждет весьма легкая и скорая реализация. Откажитесь от критиканства и разбавьте свои субъективные суждения свежими идеями, взглядами со стороны. Это позволит вам не только получить выгоду без особых усилий, но и лояльно настроенных союзников.
Лев
Неделя проиграется в максимально благоприятном аспекте для тех Львов, чье внимание не приковано исключительно к материальным ценностям. Денег всех вы все равно не заработаете, мир весь не покорите, поэтому смело можете заняться совершенствованием своего собственно мира и уделить, наконец, время семье и близким. Прагматизм и эгоизм сейчас неуместны.
Дева
Для Дев неделя может проиграться в меланхоличной тональности и окунуть с головой в деловой хаос. Во избежание негативных эмоциональных реакций и неприятных последствий постарайтесь адекватно распределить свои повседневные обязанности. Иначе рискуете надолго застрять под завалами хаотичных дел и подорвать здоровье!
Весы
Неделя в стиле Весов - полна противоречивыми событиями и диссонансом между желаниями и возможностями. Желательно переждать эти "качели" сведя свою социальную активность к минимуму и сместив акцент внимания на свой внутренний мир - столь необходимая вам точка баланса находится внутри вас, а не где-то снаружи.
Скорпион
Для Скорпионов эта неделя - период философских размышлений и осознания необходимости отказа от хаотичных рывков активности. Если не хотите весь май провести в режиме "то густо, то пусто", самое время взять паузу и распланировать свои действия на ближайший месяц. Особое внимание уделите вопросам семьи - "лодка любви" рискует дать течь, а "домашний очаг" - погаснуть.
Стрелец
Стрельцам на этой неделе скучать не придется! Придется проявить мастерство эквилибристики, чтобы удержать равновесие между работой, семьей и своими творческими порывами. Прилив сил толкает горы свернуть, но старайтесь дозировать свою активность или чередовать ее с качественным отдыхом. Шансы успешно выполнить все поставленные задачи велики, но и риск выгореть немал!
Козерог
Козерогам на этой неделе противопоказано очаровываться, чтобы потом не пришлось переживать боль разочарования. Поэтому розовые очки убираем в футляр и берем курс на трезвый расчет! Пересмотрите представления о своем окружении, делах и посмотрите, наконец, правде в глаза - и о себе, и о людях. Сейчас подходящий период избавиться не только от вредных привычек, но и от токсичных людей.
Водолей
На этой неделе у Водолеев велик соблазн преуспеть во всем и сразу. Похвально. Но, увы, нереально - вся ваша активность едва ли принесет желаемый результат по причине непродуманных действий и непрозорливости. Используйте эти семь дней для тщательной вдумчивой подготовки, а не для рывка. И здраво оцените свои силы!
Рыбы
Рыбам неделя принесет ощущение гармонии с собой и миром, даже несмотря на изредка возникающие проблемы. Может обостриться потребность в независимости, что едва ли оценят окружающие и особенно близкие. Отнеситесь к их недовольству с пониманием, но держите курс на свои собственные желания - время побыть эгоистом.
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